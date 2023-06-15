原标题：助力青年安居 贝壳租房宁波站“新青年计划”正式启动

6月14日，在宁波市消费者权益保护委员会、宁波市人才服务中心、宁波市房产市场管理中心、共青团鄞州区委员会的指导下，贝壳租房宁波站举行了以“助力青年安居 释放城市引力”为主题的贝壳租房“新青年计划”启动发布会。此次发布会吸引了来自政府、高校、企业等领域的嘉宾，在毕业季来临之际，多方共同探讨如何完善多元化的租住解决方案，同时，贝壳租房宁波站正式开启“新青年计划”，旨在通过真实让利，助力青年人在甬安居，为城市发展增添动能。

三成宁波青年选择“租” 品质化需求凸显

今年4月，宁波市出台人才安居新政，鼓励青年才俊来甬落户。根据政策，宁波市建立了从青年来甬面试到人才安居全周期的政策支持链，包括交通、生活、租房、购房等补贴政策，对符合条件的各类人才给予最高60万元的购房补贴，对新引进的应届高校毕业生给予每年1万元的租房补贴，连续发放3年。

关注青年人才留、育，发布会上，鄞州区房屋管理中心主任俞俊萌强调了城市青年引力的重要性：“青年因城市而聚，城市因青年而新，对于青年而言，家不仅意味着一个独立的空间，也代表着社交的连接，这需要行业中的从业者共同强化制度建设、紧抓管理规范、创新服务体验，践行企业责任与担当。”

如何提升租住体验，宁波市消费者权益保护委员会秘书长陈超提出了当代青年在城市安居面临的痛点，“租房投诉有两个特殊性，一是投诉多受理少；二是调解成功少失败多。对于年轻人而言，他们不清楚租房的潜规则，投诉调解的过程十分艰难，因此租房市场的纠纷亟待贝壳这样的企业帮助破局。”

据贝壳研究院数据显示，2022年宁波租赁人口数量达到370万人，在未来5年内，继续租房人群的比例超7成。今年高校毕业生人数创新高，预计达到1158万人，同比增加82万人。随着大批量毕业生进入社会，宁波租赁市场的供需关系有所失衡，因此提供租房一体化解决方案尤为重要。

此外，青年租房需求的“品质化”、“多元化”特征也越发凸显。发布会上，清华大学建筑学院住宅与社区研究所所长、清华大学无障碍发展研究院院长邵磊教授与贝壳研究院联合发布《城市青年引力》报告：本地户籍的青年人有接近三成租房居住，从需求总量和结构两方面来说，租赁住房已经是青年人重要的居住模式。

报告指出，性比价已不再是青年人租房的第一考量标准，青年人愿意支付更高的成本为“租房品质”买单，在2022年新毕业的大学生中，有近三成的大学生租金收入比超过30%，在租赁选择的偏好中，除通勤、价格等长期不变的因素，私密性、安全卫生、日常便利、基础服务等多元需求，已经逐渐成为新一代青年人对于“租好房”的考核基准线。

贝壳租房“新青年计划” 为青年品质租住护航

丰富供给体系、提高供给质量，助力青年安居，发布会上，贝壳租房宁波站总经理张弦重点介绍了贝壳租房旗下分散式机构托管服务——省心租。张弦表示，租客的核心痛点主要体现在：房源不真实，安全隐患大；租期不稳定，房租涨幅高；租住成本高，服务无保障；租金不安全，押金随意扣。

会上，张弦分享了一个租户安心租住的案例，今年2月份，段女士与男友租住了省心租的房子。一日，段女士突发身体不适、在家门口晕倒，恰逢男友出差在外，好在邻居通过业主联系上贝壳省心租的资管经理。资管经理第一时间赶到段女士就医的医院，并同步联系段女士的紧急联系人。事后，段女士感慨，“被抢救醒过来第一眼看到的是资管经理，心里非常感动，这样的租住体验让人很安心。”

品质的投入带来对服务的认可，张弦介绍了贝壳租房宁波站省心租推出的“10大服务内容”，包括面向业主的租期保障、租金保障、房况保障、租务保障、家财保障等服务，以及面向租客的租金月付、智能门锁、维修服务、宽带服务、管家服务等内容，以品质服务提升租住体验。

同时，为了帮助更多青年人“租的到”、“租得好”，并享受到省心租专业、品质的服务体验，贝壳租房宁波站在会上正式开启“新青年计划”，助力宁波吸引更多人才安居。据介绍，该项活动从6月2日持续至9月底，为毕业生提供包含租金月付、服务费7折、3000元维修服务包、200M宽带、装配智能密码锁、7*24小时管家响应等六大优惠政策，同时，宁波也将探索更多租住优惠政策，持续降低青年人租房门槛。

发挥区域试点优势，促进青年发展，鄞州团区委书记忻春意与贝壳租房宁波站总经理张弦共同签订鄞州区青年发展型县域建设暨鄞州区青年租房住房市场调研项目，政企合作深入探索宁波租房市场特征，为租住服务的持续迭代打好基础。

多方共议 探讨宁波租住市场“最优解”

让宁波青年更加安居乐业，需要行业各方的智慧与探索。在发布会的圆桌论坛环节，来自政府、企业、学校、媒体等多方代表出席，围绕“青年安居最关心的城市友好因素有哪些”、“租赁市场的痛点”、“如何为青年在城市的安居做出帮助和支持”等议题进行深入探讨，并给出独到见解。

构建健康、稳定的租赁市场，对人才安居有重大意义，鄞州区人才服务中心黄礼晨科长讲道：“这几年，政府一直大力支持青年人才工作，出台了很多政策，包括租房补贴、生活补助等。目的就是为了吸引更多人才来到宁波，感受到这座城市的温度。”

“房子是租的，但生活是自己的，虽然现在整个房源比较多元，出租的机构也比较多元，但租住人群的生活服务还有待提升，如通过社群组建的方式，提供商业、文化休闲、生活消费等综合性解决方案，让青年人能通过租的方式，住出新气象。”宁波晚报程旭辉主任提出了自己的建议。

而对于“如何能够提升城市的‘青和力’”，来自浙江大学宁波理工学院的团委书记周春晓将答案总结了9个字：进得来，留得住，发展好。他认为，任何人到一个新的城市首先要解决的问题就是住，如果城市能解决人才的“后顾之忧”，就也为人才留育打下了基础。

最后，多方嘉宾从自身角度出发，深入探讨如何共建城市优质发展的生态，提升城市青引力。张弦表示：“希望能解决青年人切实的问题，如租金带来的现金流压力，希望能联动更多企业和机构一起，为租客们提供灵活支付的服务方式。贝壳租房通过发挥专业机构化运营的能力，提升租住体验，只要客户需要，我们随时到位。”

此次发布会聚集了行业多方力量、落地了诸多有益成果，是共同解决青年租住难题、提升城市人才吸引力的又一标杆。未来，贝壳租房将持续助力宁波打造“青年友好型城市”，提升城市“青引力”。

(责编：董童、李源)

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