人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，中老铁路开通运营18个月以来，累计发送旅客1640万人次、货物2100万吨，呈现客货两旺态势。中老铁路国际旅客列车开行已满2个月，铁路部门共计开行跨境动车组列车61对，运送来自39个国家、地区的2.5万名跨境旅客。

中老铁路的开通为沿线经济社会高质量发展注入了强劲动力。目前，国内25个省（区、市）相继开行中老铁路跨境货物列车，货物运输覆盖老挝、泰国、缅甸等“一带一路”沿线国家和地区，货物品类由开通初期的10多种扩展至2000多种，形成了稳定高效的“黄金运输通道”。

针对旺盛的运输需求，铁路部门加强货物运输组织，持续打造“澜湄快线”货运品牌，探索培育“中老铁路＋中欧班列”“中老铁路＋西部陆海新通道班列”等铁路国际联运新模式；组织开行老挝、泰国等东盟国家的优质水果冷链专列，累计运输进口水果2.3万吨。

(责编：王连香、高雷)

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