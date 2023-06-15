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中老铁路（内江至万象）国际货运列车首发

2023年06月15日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，6月5日10时许，随着一声风笛响起，一列满载净化夹芯板的货运列车从资中站缓缓驶出，驶向老挝首都万象。此趟货运列车的顺利开行，标志着内江成功开行直达万象的中老铁路国际货运列车，为当地货物走出国门、走向国际市场奠定了坚实基础。

此次首发的中老铁路（内江至万象）国际货运列车由内江市与四川陆海新通道发展有限公司合作开行，在资中站装车发车，经云南磨憨口岸出境，运输至目的地老挝首都万象，运输距离约2100公里，货值约2000万元。

2022年4月28日，内江至俄罗斯莫斯科首趟中欧班列成功开行。此次，中老铁路（内江至万象）国际货运列车首发，标志着内江市增添了连接东南亚的物流大动脉，将为当地加速产业集聚、拓展开放空间、建设物流枢纽培育新动能、注入新活力、增添新优势。

为全面做好列车开行工作，内江车务段提前与地方相关部门对接联系，建立沟通协调机制，制订列车开行保障方案，明确开行时间、作业组织、人员分工、装车数量、品名性质等相关工作。资中站运转、货运、装卸等部门人员密切配合、协调联动，合理编制调车作业计划，组织人员认真检查车辆和线路情况，现场盯控货物装车，并在挂运前组织货运人员进行双人、双岗、双面交叉检查，全力确保列车安全稳定开行。

路地双方相关部门和单位将积极融入长江经济带、西部陆海新通道建设，以更大力度抓好通道建设和运营，切实把中老铁路国际货运列车、中欧班列打造成当地货物走向国际市场的“直通车”、外向型经济发展的“加速器”，以高水平开放助推高质量发展。

(责编：王连香、高雷)
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