人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，6月12日，中（国）老（挝）泰（国）冷链直达跨境班列首发榴莲专列到达重庆。中国物流集团有限公司联合重庆国际物流集团有限公司，与老中铁路有限公司及中国铁路成都、昆明局集团有限公司等单位密切协作，组织开行冷链直达跨境班列，28个冷藏集装箱装载约500吨泰国榴莲、山竹等新鲜热带水果，全程“门到站”运行88小时，开辟了一条从泰国产地工厂直达成渝地区销售市场的冷链物流大通道。

今年5月，中国物流集团与重庆市政府签订战略合作协议，双方就推进成渝地区双城经济圈建设、共建西部陆海新通道、推动现代物流体系建设、深耕大宗商品供应链领域、构建高标准物流基础设施体系以及开展创新业态物流业务等方面开展战略合作。中国物流集团所属铁物股份公司在中老铁路建设中，深入贯彻落实中国国家铁路集团有限公司党组部署要求，提供组织供应、物流运输、境外基地运营等一体化集成服务，创新了中国铁路物资“走出去”供应模式。

此次铁物股份公司充分发挥在老挝、泰国的物流专业优势和集成服务能力，与各方密切协作，组织开行首趟中老泰冷链直达跨境班列榴莲专列。约500吨热带水果6月7日从泰国最大的榴莲产区尖竹汶发出，通过汽车运输进入老挝后，经中老铁路直达重庆小南垭站，全程（泰国果园—重庆小南垭）运行88小时，其中，从老挝万象南站到重庆小南垭站铁路运行仅52小时，相较传统的海运和陆运路线，时间更短、成本更低、运输更加高效。铁物股份公司物流产业发展中心总经理欧阳兵介绍，这趟冷链直达跨境班列全部采用新式40英尺背包式冷藏箱，全程可通过平台实现对果品温度、湿度等信息的实时监控，确保榴莲等热带水果的新鲜品质。

据悉，该班列运输的泰国榴莲等热带水果将通过重庆、成都分拨转运至四川及周边地区乃至全国市场，为后续班列常态化开行奠定了市场基础。同时，该趟班列的成功开行，对于加强境内外企业深度合作、推动中国与东盟国家的经贸往来具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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