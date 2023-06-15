原标题：2.3亿元奖补资金助消费

记者从安徽省财政厅获悉，近日，安徽省下达省级奖补资金2.3亿元，支持各地更大力度恢复和扩大消费。

省财政厅发挥职能作用，着力增强消费对经济发展的基础性作用，密切关注长三角、中部地区促消费政策动向，主动对接省直有关部门，认真梳理一季度我省消费现状，分析存在的问题，对接部门了解政策需求。在前期支持扩大汽车消费政策举措基础上，进一步完善相关扩大消费政策措施，以全省社会消费品零售总额目标为导向，针对我省消费促进工作的短板弱项，聚焦汽车、家电、文旅、大众消费四大领域，确定基础奖补标准，分类设定增长目标，实施激励引导，支持各地围绕当地消费特点，聚焦消费特色和薄弱环节，发放各类针对性、实效性消费券，精准有效带动线下消费场景恢复，以更大力度恢复和扩大消费。

下一步，省财政厅将配合省直有关部门，加强政策执行调研，动态关注政策执行效果，加快促进消费需求释放，让消费市场活跃起来。（记者 朱卓）

(责编：曹淼、李源)

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