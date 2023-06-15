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聚焦乡村振兴和“三农”工作改革 《户田产论》出版

2023年06月15日11:10 | 来源：中国经济网
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原标题：聚焦乡村振兴和“三农”工作改革 《户田产论》出版

　　上官子健所著新书《户田产论》近日由人民出版社出版。作者对推进乡村振兴和“三农”工作改革进行深入研究，并在书中提出了一个原创经济学新概念——“户田产”。

　　全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。围绕党的二十大报告强调的坚持农业农村优先发展、坚持城乡融合发展、畅通城乡要素流动等要求，进行更多符合我国国情和资源禀赋、立足农耕文明历史底蕴、体现中国特色和时代要求的探讨探索和创新创造意义重大。《户田产论》一书顺应农村“三变”改革的发展背景，提出以每户家庭为限制单位，整合农村房、田等要素资源，激活农村土地资源价值，形成一种新的农业资源型资产，经过全国统一大市场进行金融化入市，广泛吸引社会各方面特别是城市投资者成为户田产项目下“种田、造田、养田”的股东，形成乡村资产交易市场良性循环和内生动力，依托农业农村特色资源，促进人口、资本、产业、文化、生态等上山下乡，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，促进农民增收、产业增效、生态增值，先富带动后富，实现共同富裕。“户田产”立足宜居宜业和美乡村的建设要求，按照时空区域重组、产业结构重组、发展格局重组、城市元素重组和经济内外循环重组的理念重新进行规划设计，实现衣、食、住、养、休、乐、健、隐、防等多元功能的转型升级，进而把乡村打造成城乡连续体和新型田园综合体，实现城乡统筹发展，城乡一体化大开发大发展。

　　国务院参事、清华大学经济外交研究中心主任何茂春教授在序中表示，《户田产论》从国家粮食安全、国际粮食产业竞争、大国农业博弈和振兴乡村的战略高度出发，提出了“户田产”的政策建议，提出了“三农”工作遇到瓶颈需要改革——改革需要调动城乡两个方面积极创新——新制度实现 “田有耕者”“耕者有田”“地尽其用”“房田一体”“田房确权”“人口均衡”“城乡共荣”——振兴乡村、实现农村经济可持续发展——拉动国民经济快速发展的系统逻辑，开拓性、理论性很强，具有一定学术价值和实际探索意义。

　　上海财经大学校长、经济学家刘元春教授认为，“户田产”理论基于作者对“三农”工作历史经验的深入分析，对当前农村发展现状的扎实调研，对全面推进乡村振兴战略的正确领悟，为实施乡村振兴、建设农业强国提供了新的产业发展思路、系统发展布局和人才发展空间，有利于提升涉农行业收益率，畅通城乡发展要素流动，赋能农业、赋利农村、赋权农民，一体推进农业现代化和农村现代化。

(责编：曹淼、李源)
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