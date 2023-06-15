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滴滴租车全国300城上线 接入多家合作伙伴

2023年06月15日14:17 | 来源：央视网
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原标题：滴滴租车全国300城上线 接入多家合作伙伴超万家车行

为满足用户外出遛娃、带宠物出行、周末郊游、小长假中长途旅行等自驾出行需求，滴滴租车正式上线运营。用户可以在各大应用商店下载滴滴出行App，从首页或底部“车主”服务页使用“滴滴租车”服务。通过全网多平台比价，用户可以更快速、更直观地挑选自己满意的高性价比车型。

目前，滴滴租车平台已接入携程租车、哈啰租车、悟空租车、飞猪租车等行业伙伴商家，连接超1万家车行，在成都、北京、西安、广州等全国300多城市运营。

郊区放空、野外露营、周边参加音乐节等等，都是年轻人选择租车的常见场景。根据平台数据显示，滴滴租车试运营以来，租车订单中本地游场景订单占比最高，超过35%，周末这一比例超过40%。

端午假期将至，周期短、距离长、路线灵活的自驾出行需求将持续上涨，滴滴租车将通过多方比价和滴滴限时6折优惠的形式，联合众多租车合作伙伴，为用户提供更优惠的租车好服务。

同时，滴滴租车还推出“大牌好价”栏目，由平台筛选出评价好、服务优的品质车行，为用户提供优质好价的租车服务。从“大牌好价”租用的车辆，平台承诺“放心服务”，包括免费取消、不限里程、洗车交付、有车保障等。

此外，滴滴租车还通过持续优化免押能力、推动全流程信息展示标准化、突出展示用户实付总价等方式，努力降低租车服务使用门槛，提升租车服务信息透明度，让用户租车更方便、更安心。

(责编：董童、李源)
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