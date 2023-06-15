人民网北京6月15日电 （郭思邈）据公安部网站消息，中央宣传部、公安部于6月15日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加强反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识，切实营造全社会反诈浓厚氛围。

今年宣传月的主题是“预警劝阻别忽视，财产安全要重视”。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。

期间，公安部将组织国家反诈中心发布《2023版防范电信网络诈骗宣传手册》，部署各地反诈中心深入基层、贴近实际，针对易受骗群体开展有针对性的防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传；联合中国老龄协会举办全国老年人防诈反诈知识竞赛；联合教育部启动“反诈宣传进校园”活动，根据高校及中小学生年龄特点，开展反诈知识进课堂、反诈知识竞赛等教育宣传活动；联合中国电影集团在全国农村地区和中小学校园组织反诈优秀影片公益展映活动。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，加强社会宣传教育防范，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

据了解，2022年，全国公安机关始终坚持依法严打方针，深入开展“云剑”“断卡”“断流”等专项行动，累计侦破案件46.4万起，缉捕电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干351名，推动电信网络诈骗发案连续17个月同比下降，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地区各部门密切配合、通力合作，累计拦截诈骗电话21亿次、短信24.2亿条，处置涉案域名网址266万个，紧急拦截涉案资金3180余亿元，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

(责编：郭思邈、高雷)

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