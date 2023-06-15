人民网北京6月15日电 （焦磊）商务部新闻发言人束珏婷6月15日在商务部例行新闻发布会上表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。

为进一步激发市场活力，恢复和扩大消费，商务部将重点做好以下工作：

一是继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同时，立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，增强政策的组合性、协同性、有效性，并抓好贯彻落实。

二是持续办好消费活动。商务部将2023年定为消费提振年，已成功举办民生消费季、全国消费促进月，正在开展绿色消费季、国际消费季等一系列活动。在即将到来的暑期消费季期间，商务部还将推出618、夜生活节、数字消费节等消费新场景。各地也将举办一系列丰富多彩的活动，这些活动贯穿端午、暑期甚至会延续更长时间，将为消费市场增添更多信心。

三是不断创新消费场景。商务部将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，带动优质消费资源集聚，联动商、旅、文、体，打造更多沉浸式、互动式、体验式消费场景。同时推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板，努力打造百姓家门口的消费圈、幸福圈。

(责编：郭思邈、高雷)

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