人民网北京6月15日电 （记者王震）据海关总署消息，5月份，青岛海关共监管上合示范区到发中欧班列101列，同比增长42.3%，创单月开行量历史新高。其中去程班列51列、回程班列50列，回程占比近50%。

随着我国与中亚国家经贸往来越来越频繁，上合示范区通道优势进一步凸显，运行质量和运输效率稳步提升。山东高速“齐鲁号”欧亚班列运营有限公司积极开展海外货源探索，加快回程班列开行，有机结合大宗货物贸易与中欧班列运输优势，在进口业务上展现新亮点，新增板材、纸浆、碳黑、亚麻籽和麦麸颗粒等多种货物品类。

据介绍，在海关等部门支持下，上合示范区不断推出“上合快线”“鲁欧快线”“中老国际货运列车”等特色班列线路，开行冷链、跨境电商、对外承包工程等特色货物班列，运行线路持续拓展，发运货物种类不断丰富。

随着上合示范区通道优势和通关便利愈发凸显，越来越多的装备机械、家电、轮胎、化工等“中国制造”搭乘中欧班列走出国门，扩大国际市场；更多的矿石、板材、粮食、红酒等原材料和优质商品被运回山东，提升消费品质，满足国内需求。中欧班列为山东与上合组织和共建“一带一路”国家深化交流合作搭建了更加高效便捷的桥梁。

据青岛海关统计，2022年上合示范区多式联运监管中心共到发中欧班列775列，同比增长24.8%，5年来上合示范区中欧班列开行量年均增长达35%。

今年前5个月，海关共监管上合示范区多式联运中心到发中欧班列389 列，同比增长9%。

(责编：王震、高雷)

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