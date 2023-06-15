人民网北京6月15日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，近日，税务总局召开机关青年干部下基层蹲点调研活动动员会，部署活动具体安排，引导青年干部用好调查研究这一“传家宝”，在基层一线吃透实情、积累经验、增长才干，自觉把党的创新理论转化为推动税收事业发展的生动实践。

调查研究关键在于深入一线了解实际情况。据介绍，按照税务总局党委关于主题教育工作部署，税务总局办公厅专门印发《关于组织开展税务总局机关2023年度青年干部下基层蹲点调研活动的通知》，鼓励青年干部扑下身子摸实情、沉下心来解难题。根据《通知》，蹲点调研活动分为体验式调研和个性化调研两种方式。体验式调研包括“税费服务”“税源管理”“稽查办案”三方面体验活动。个性化调研由税务总局各司局根据实际情况，结合重点改革攻坚任务，统筹组织司局内青年干部下基层蹲点调研。

蹲点调研期间，青年干部将分批分期深入办税服务厅、税源管理分局（所）和跨区稽查局等基层一线单位，体验税费服务、税源管理、稽查办案全流程。一方面，坚持问题导向，听取纳税人缴费人和一线税务干部的意见建议，把问题线索“摸上来”。另一方面，聚焦调研内容，及时研究处理调研中收集到的问题建议，促使青年干部将主题教育理论学习成果向实践运用转化，做到学思用贯通、知信行统一，不断提升履职尽责能力，更好地推动税收现代化服务中国式现代化。

动员会对第一批“税费服务”体验活动进行了部署安排。自6月12日起，61名青年干部将到基层税务一线开展为期一个月的调研学习实践。调研前，聚焦纳税人缴费人集中诉求，结合当前税收工作重点改革发展任务，提供了10个调研活动课题供青年干部选择。调研结束后，将通过召开调研成果交流会等形式，展现青年干部将调查研究成果转化为满足纳税人缴费人需求和推进工作的实际成效。

税务总局相关负责人表示，通过此次调研，推动青年干部深入了解基层税务工作现状和纳税人缴费人所需所盼，在调查研究中把所学、所思、所想付诸于实践，运用于解决基层实际问题，提出有价值的建设性建议，增强青年干部实干本领、锤炼过硬作风。

(责编：王震、高雷)

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