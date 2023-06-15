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5月外汇市场供求延续基本平衡 市场预期保持平稳

2023年06月15日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者罗知之）日前，国家外汇管理局公布了2023年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，5月份我国外汇市场供求延续基本平衡。

“5月份，银行结售汇、企业和个人等非银行部门跨境收支均呈现顺差，规模分别为33亿和19亿美元。综合考虑其他供求因素，境内外汇市场供求延续基本平衡。”王春英说。

王春英介绍，市场预期保持平稳，外汇交易理性有序。5月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为72%，环比基本持平，市场主体结汇意愿继续处于近1年高位，总体呈现“逢高结汇”的理性交易模式。售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为70.4%，环比下降0.7个百分点，市场主体购汇意愿基本稳定。

此外，主要渠道跨境资金流动总体稳定。经常项下，5月份货物贸易涉外收支顺差环比增长23%，继续发挥稳定跨境资金流动基本盘作用；主要因居民跨境旅行缓慢恢复，服务贸易跨境收支逆差有所增加。资本项下，外商来华直接投资资本金保持净流入，外资投资境内债券市场进一步向好，境内主体对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。

王春英表示，未来，随着宏观政策靠前协同发力，我国经济运行持续回升向好，对我国外汇市场的支撑作用将进一步增强。主要发达经济体货币政策紧缩周期接近尾声，美元走强较难持续，有关外溢影响将逐步减弱。同时，我国外汇市场呈现出韧性增强的新特征，适应外部环境变化的能力明显提升，我国跨境资金流动有望继续保持平稳有序。

(责编：罗知之、高雷)
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