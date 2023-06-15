人民网北京6月15日电 （记者罗知之）今日，国家外汇管理局公布了2023年5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2023年5月，银行结汇13935亿元人民币，售汇13702亿元人民币。银行代客涉外收入36893亿元人民币，对外付款36761亿元人民币。

2023年1-5月，银行累计结汇64165亿元人民币，累计售汇64612亿元人民币。按美元计值，2023年5月，银行结汇1993亿美元，售汇1960亿美元。2023年1-5月，银行累计结汇9322亿美元，累计售汇9387亿美元。

2023年1-5月，银行代客累计涉外收入171112亿元人民币，累计对外付款168747亿元人民币。按美元计值，2023年5月，银行代客涉外收入5277亿美元，对外付款5258亿美元。2023年1-5月，银行代客累计涉外收入24855亿美元，累计对外付款24508亿美元。

(责编：罗知之、高雷)

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