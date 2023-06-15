人民网北京6月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、市场监管总局日前组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议，提出要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。

会议指出，各方面要充分认识加快建设全国统一大市场的重要性和紧迫性，自觉在大局下想问题、做工作，切实推动这项工作取得实实在在成效。

会议强调，要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。

一是从讲政治高度来抓落实，进一步统一思想和行动，不折不扣落实党中央、国务院决策部署。

二是牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实，针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。

三是快速行动起来采取务实管用举措抓落实，按照各项任务完成时限和职责分工倒排工期、抓紧行动。

四是压实工作责任打造闭环机制抓落实，形成横向协同、上下联动的工作合力。

(责编：申佳平、高雷)

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