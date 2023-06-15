人民网北京6月15日电 （记者杜燕飞）入夏以来，我国多地出现高温天气。数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。

中国电力企业联合会（以下简称中电联）统计与数据中心主任王益烜表示，近年来，气温对用电的影响越来越突出，我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显，夏季降温及冬季取暖负荷占比越来越大，部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%至50%甚至超过50%。

“预计今年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比去年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。”王益烜表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

面对夏季用电高峰的到来，有关部门、相关企业加紧部署并做好能源保供工作。国资委日前召开部分央企迎峰度夏能源电力保供专题会，要求煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

截至目前，陕京天然气管道系统自投产以来总输气量已突破6000亿立方米，单日最高供气量达1.6亿立方米；大鹏LNG接收站累计向下游供气超过1亿吨，5月该接收站供气86.5万吨，接近历史同期最高水平；1至5月，中国华电山东公司累计采购长协煤1206.01万吨，比去年同期提升4%；国家能源集团国神公司5月发电量完成63.21亿千瓦时，月同比增长26.52%；商品煤产量完成405.07万吨，年同比增长3.5%……

国家能源局相关负责人介绍，今年以来，全国煤炭产量稳定增长、价格有所回落，电煤供应平稳有序；目前全国已投产支撑性电源1700万千瓦以上，各类电源开工、投产情况符合预期。中电联提供的数据显示，截至6月4日，统计口径内发电集团燃煤电厂煤炭库存合计1.13亿吨，同比增长2135万吨，为近4年来最高值，电厂电煤库存可用25.6天。

值得一提的是，做好能源保供工作，风、光、水等清洁能源也发挥着重要作用。国家能源局发布的数据显示，今年1至4月，全国风电光伏发电量同比增长26.8%，占全社会用电量的17.2%，较去年同期增长3个百分点。截至4月底，我国风电光伏发电总装机达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%。

“做好迎峰度夏能源电力保供工作，对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。”国家发改委14日召开的电视电话会议强调，各地区、各有关企业要围绕能源生产、供应和使用各环节，扎实做好能源保供和能源转型发展各项工作，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经