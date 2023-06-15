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商务部：深入推进家电以旧换新和绿色智能家电下乡

2023年06月15日19:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （焦磊）商务部新闻发言人束珏婷6月15日在商务部例行发布会上表示，今年1-5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3133亿元，基本恢复到去年同期水平。

束珏婷表示，近期，商务部会同相关部门印发《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，将重点从三个方面推动加快恢复和扩大家电消费：

一是继续组织开展家电消费促进活动。据不完全统计，今年以来，各地计划投入的促进家电消费资金超过25亿元，安排的大型家电消费促进活动超过300场。例如，北京多批次发放京彩绿色消费券、福建启动全闽乐购·家居家电消费季等，积极促进绿色智能家电消费。下一步，商务部将会同相关部门继续加强统筹指导，鼓励有条件的地方举办更多形式新颖、内容丰富的消费促进活动，为消费者提供更好的家电消费体验，满足多元消费需求。

二是深入推进家电以旧换新和绿色智能家电下乡。当前，家电换新升级的消费需求继续增长。据主要电商平台销售数据，1-5月，家电以旧换新和绿色智能家电下乡销售额同比分别增长83.7%和12.6%。商务部将推动地方结合消费市场特点和本地实际情况，制定完善工作方案，抓好组织实施，不断深化家电以旧换新和绿色智能家电下乡。

三是持续优化完善家电消费环境。售后服务是消费环境的重要组成，也是居民消费的重要关注。商务部将同相关部门一道，加快实施家电售后服务提升行动，指导各地挖掘培育一批家电售后服务领跑企业，带动提升售后服务整体水平，着力解决售后服务不规范等问题，让家电消费能够更放心、更安心。

(责编：郭思邈、高雷)
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