商务部：1-5月我国对外投资持续增长
2023年06月15日19:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （焦磊）商务部最新数据显示，2023年1-5月，我国对外投资持续增长。
2023年1-5月，我国对外非金融类直接投资3564.6亿元人民币，同比增长24.2%（折合517.8亿美元，同比增长16.1%）。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6亿元人民币，同比增长19.6%（折合91.6亿美元，同比增长11.8%），占同期总额的17.7%。
2023年1-5月，对外承包工程完成营业额3719.5亿元人民币，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元人民币，同比下降2.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额2044.6亿元人民币，新签合同额2432.9亿元人民币，分别占同期总额的55%和49.3%。
(责编：郭思邈、高雷)
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