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5月份社会消费品零售总额同比增长12.7%

2023年06月15日20:58 | 来源：新华社
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今年以来，我国消费潜力逐步释放。国家统计局6月15日发布数据显示，1至5月份，社会消费品零售总额同比增长9.3%，比1至4月份加快0.8个百分点，其中5月份同比增长12.7%；一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达66.6%。

“随着经济社会全面恢复常态化运行，居民接触型聚集型服务消费较快恢复，加之‘五一’假期效应带动明显，餐饮、文化、旅游等服务消费较快增长。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，5月份，全国餐饮收入同比增长35.1%，电影票房收入成倍增长。

图片来源：国家统计局

在“五一”小长假、促消费政策等共同发力下，全国多个城市消费持续回暖。以山东济宁市为例，美团平台数据显示，5月份，当地堂食消费规模同比增长超65%；轰趴、洗浴等线下休闲娱乐消费规模增长近180%。

升级类商品销售较快恢复。5月份，升级类商品零售额同比增长10.5%，其中限额以上单位金银珠宝类、通讯器材类商品零售额分别增长24.4%和27.4%。

“随着相关技术持续迭代、消费者认知提升、产品日益成熟，截至今年5月份，公司VR眼镜一体机销售收入环比增长超6倍。”上海鱼微阿科技有限公司旗下YVR品牌有关负责人说。

付凌晖表示，总的看，我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新态势持续，有利于推动经济整体好转。

不过，目前消费恢复仍面临一些制约因素，5月份社会消费品零售总额同比增速虽保持两位数增长，但比4月份回落5.7个百分点，市场需求仍显不足，居民消费能力和消费意愿提升仍然有较大空间。

商务部将部署开展“百城联动”等汽车促消费活动，进一步丰富农村新能源汽车产品供应；北京发放新一轮“京彩·绿色”消费券；多个城市直播电商、即时零售等消费新业态蓬勃发展……

“下阶段，要继续推进稳增长稳就业稳物价，落实好促消费各项政策，积极恢复和扩大传统消费，加快培育新型消费，促进消费稳定增长，推动经济持续健康发展。”付凌晖说。（记者魏玉坤、韩佳诺）

(责编：杨光宇、牛镛)
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