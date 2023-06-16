深化技术贸易国际交流合作 第九届上交会开幕
2023年06月16日00:32 | 来源：新华网
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新华社上海6月15日电（记者杜康、周蕊）15日，以“开放链动全球，技术赋能未来”为主题的第九届中国（上海）国际技术进出口交易会开幕。
第九届上交会由商务部、科技部、国家知识产权局、上海市政府共同主办。交易会秉承“创新驱动发展、保护知识产权、促进技术贸易”理念，旨在搭建平台，深化技术贸易国际交流合作，积极扩大先进技术进口，共享技术发展成果，以开放合作推动创新，鼓励扩大成熟的产业化技术出口，更好服务构建新发展格局和创新型国家建设。
记者从开幕式现场获悉，中国技术贸易规模持续扩大，出口能力不断增强，出口市场更加多元。
知识产权是技术贸易的重要课题，也是国际技术贸易的催化剂。近年来，我国着力完善知识产权保护措施和政策体系，目前已经启动建设首批10城国家知识产权保护示范区。扩大知识产权领域的开放合作，中国已与全球80多个国家和地区及国际组织建立知识产权合作关系。
上海技术贸易发展迅速。上海市商务委员会数据显示，2022年上海技术进出口合同金额达187.9亿美元，居全国各省市首位。据悉，上海将进一步加强科技前瞻布局，努力取得更多原创成果；进一步推动更高水平开放创新，加快引进一批机构和企业，加强科技交流和技术交易，加快打造链接全球创新资源的重要枢纽；进一步打造更加卓越的创新生态，健全符合创新规律的政策体系，加强知识产权运用和保护，培育创新文化。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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