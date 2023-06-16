本报记者 李 婕

6月15日，国家统计局发布5月国民经济运行情况。数据显示，5月，规模以上工业增加值环比增长0.63%，增速由降转增；进出口总额同比增长0.5%，与部分新兴经济体外贸下降形成鲜明对比；1-5月，社会消费品零售总额同比增长9.3%，比一季度明显加快。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在当日国新办举行的新闻发布会上说，5月，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。

经济运行总体平稳

“5月，生产需求主要指标同比增速有所回落，主要由于上年同期基数抬升影响，剔除基数因素影响，经济运行总体平稳。”付凌晖说，5月份经济运行主要有以下几个特点。

生产供给持续增加。随着经济社会全面恢复常态化运行，服务需求持续释放，带动服务业增长。5月，服务业生产指数同比增长11.7%，住宿和餐饮业生产指数同比增长39.5%。工业生产稳步恢复。5月份规模以上工业增加值同比增长3.5%，扣除上年同期基数升高的影响，两年平均增速比上月有所加快。

消费和投资逐步恢复。5月，社会消费品零售总额同比增长12.7%，其中餐饮收入增长35.1%。投资规模继续扩大。1-5月，固定资产投资同比增长4%，其中基础设施投资和制造业投资分别增长7.5%和6%，保持较快增长。

就业和消费价格总体稳定。随着经济运行恢复向好，岗位招聘需求增加，劳动参与率提升，就业形势保持总体稳定。5月，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。消费需求稳步恢复，市场供给持续增加，供求关系基本稳定，居民消费价格小幅上涨。5月份，居民消费价格同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，扣除食品和能源的核心CPI上涨0.6%。

“总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进。”付凌晖说。

发展新动能不断壮大

当前，发展新动能不断壮大，成为经济发展的一大亮点。

产业高端化扎实推进。随着产业升级发展，中高端产业对经济的带动作用逐步增强。今年以来，国产大飞机成功商业化运行，神舟十六号载人飞船发射圆满成功，装备制造业发展向好，创新发展动能积聚增强。1-5月份，规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长25.9%；装备制造业增加值增长6.8%，明显快于规模以上工业。

数字经济带动增强。信息技术、大数据、人工智能等广泛应用，相关行业和产品增势较好。1-5月份，电子及通信设备制造业增加值同比增长5.2%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.3%，工业控制计算机及系统产品产量增长33.4%。

绿色转型持续深入。1-5月，新能源汽车、太阳能电池、充电桩产品产量同比分别增长37%、53.6%和57.7%。5月份，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额同比增长50%以上，新的经济增长点正在形成。

新业态新模式发展壮大。直播带货、即时零售、首店经济等新商业模式热度不减，为消费市场增添活力。1-5月，实物商品网上零售额同比增长11.8%，比1-4月份加快1.4个百分点。“从未来发展看，我国产业基础雄厚，市场空间广阔，创新能力不断增强，将为我国经济发展不断注入新的动力。”付凌晖说。

经济运行将稳步恢复

今年全年经济形势怎么看？经济预期目标能否实现？

“从5月份情况看，主要生产需求指标环比增速有不同程度改善。”付凌晖说，今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，前期受到压抑的生产需求出现了反弹，经济运行会逐步进入稳步恢复态势。

“从目前情况看，由于去年基数较低，二季度经济增长明显快于一季度，到了三、四季度，随着基数提升，经济运行会回到常态化增长水平。从全年看，经济实现全年预期发展目标有很多有力支撑。”付凌晖强调。

消费拉动作用逐步提升。今年以来，消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动作用增强。一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到66.6%。1-5月，社会消费品零售总额同比增速比一季度加快3.5个百分点。消费拉动作用增强，将有力促进经济恢复向好。

创新动能积聚增强。中国深入实施创新驱动发展战略，积极推动科技自立自强，生产高端化、智能化、绿色化发展态势明显。创新发展动能增强，将有力促进产业升级发展，推动经济增长动力转换，为中国经济平稳健康发展奠定坚实基础。

改革开放红利继续显现。今年以来，中国深化重点领域和关键环节改革，稳步扩大制度型开放，成效不断显现。1-5月，中国货物进出口总额同比增长4.7%，与“一带一路”沿线国家进出口总额增长13.2%。1-4月，中国高技术产业实际利用外资同比增长12.8%。

“下一步，全面深化改革、扩大高水平开放稳步推进，将为经济发展注入强大动力。”付凌晖说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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