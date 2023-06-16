本报记者 张云河

图为广西柳州宝骏基地车身车间。

上汽通用五菱供图

数据来源：中国汽车工业协会

制图：汪哲平

广西柳州工业博物馆入口，150吨重的汽车双动压力机巍然矗立，博物馆外的桂中大道上，新能源汽车川流不息。

柳州的汽车产业发展历史悠久，拥有一汽、东风、上汽和重汽四大汽车集团的整车生产企业，产业基础雄厚，但也一度承受销量下滑的重压。

如今，柳州汽车产业在市场竞争中实现“逆袭”——2022年，柳州新能源汽车产销量达66.6万辆，同比增长38%，约占全国市场份额的1/10。

传统汽车产业如何形成新的竞争优势？老工业基地如何加快转型升级步伐？日前，记者走近柳州汽车产业链，一探究竟。

龙头企业——

在转型中蝶变

“艰苦创业 自强不息”，上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地大门旁，8个大字熠熠生辉。

1958年，公司前身柳州动力机械厂成立，60多年来，五菱坚持自强不息，多次毅然转型。“市场一直在寻找更好的车辆。”上汽通用五菱汽车股份有限公司党委书记、副总经理姚佐平说，“竞争不断加剧，不解放思想，不转型升级，迟早会掉队，把市场拱手让人。”

从生产拖拉机，到把微型商用车卖到全国，再到商乘两用的五菱宏光S上市……依托独立设计，引入专业试验，建立指标数据库，一点一滴积累，2017年，五菱销量达到218万辆的历史最高水平。

然而，一波高速增长后，五菱再次遇到发展瓶颈：2018年，销量下降，17年来头一遭。

怎么办？还得转型！市场有什么新变化？顾客有什么新需求？调研20多次后，五菱决定，进军新能源汽车市场。

一切都是新的。“与传统燃油车重视发动机、变速箱不同，新能源汽车的关键在电池、电驱、电控‘三电’。”五菱技术中心控制与软件首席技术官刘昌业解释，生产新能源汽车，电控，也就是核心控制器芯片是必须解决的难题。

如何破局？五菱的科技工作者们坚持走自主化国产化道路。

从零出发，灯火通明的实验室里，技术员们与难点对弈，和时间赛跑：缺标定工具，就自主开发；缺测试环境，就自主搭建。“最后一次摸底测试，实验结果与目标出现明显差距，我们逐一排查、验证算法。每更新一版软件，上万条加速度数据就被一条条输入控制器，快速验证。奋战18个小时后，最终在凌晨4点解决问题，完全搭载国产芯片的底盘关键控制器诞生。”刘昌业介绍。

在海量数据中层层分析，仿真验证；3天锁定方案，8天锁定功能软件，14天实现控制器新生产线产品量产。“每一步都不容易。”姚佐平感慨，“科技团队在整车各控制器上累计完成500余种、超4000万枚国产芯片装车替代。五菱宏光MINIEV家族成功实现装车芯片国产化率90%以上，领先行业水平，2022年销量超55.4万辆。”

累计销售汽车2700万辆，申请专利700余项……如今的五菱激活传统产业蕴藏的巨大内生动力，开辟新领域、驰骋新赛道。

配套企业——

在创新中发展

从五菱河西基地跨过柳江不远，便是配套企业柳州航盛科技有限公司的生产车间。在自动化机械手旁，柳州航盛副总经理王文祥说：“转型升级，我们跟着行业一起闯。”

作为一家本土汽车零部件企业，柳州航盛长期致力于指针式仪表盘的生产。当得知五菱要转型生产新能源汽车，“全厂都惊呆了。”王文祥回忆，“新能源的车载液晶显示屏、摄像头技术等都是全新领域。但下游有需求，我们不得不变。”咬紧牙关升级换代，柳州航盛扩大规模，两年间软件开发人员扩张3倍，成功转型为一家进入国际市场的专精特新企业，生产的汽车泊车摄像头实现完全国产化。

“如果不转型，我们估计会错失市场先机。”王文祥庆幸，“现在我们的产品越来越受客户青睐”。

像柳州航盛一样，在五菱的带动下，柳州305家汽车零部件规上企业靠创新进入新能源赛道。为促进汽车零部件企业加速转型升级，2020年，柳州出台汽车产业转型升级实施方案，引导和支持零部件企业智能化提升，推动零部件与整车协同发展。

在柳东新区的广西新能源汽车实验室，一个环境舱引起记者注意：舱外烈日高挂，舱内只有零下20摄氏度，技术人员正穿着棉服测试车辆性能。

“热如吐鲁番，冷如漠河，舱内都能模拟。测试工作不再受时间、季节和地域影响，开发周期缩短3至6个月。”刘昌业介绍，作为五菱牵头成立的自治区级实验室，广西新能源汽车实验室已建起“应用基础研究—产业化共性关键技术开发—成果转移转化”的研发体系，共性技术研发后，可以应用于各车型的各类零部件开发及生产，提升零部件企业的整体技术装备水平。

产业集群——

在集聚中跃升

从实验室开车不到20分钟，来到柳州国轩电池有限公司。无尘车间里，电芯生产线的激光切割、超声焊接、自动注液科技感满满。公司副总经理柏会会介绍：“去年，我们为五菱提供了14万台汽车的电池包。”

2020年，国轩高科正式入驻柳州。为何来柳州？柏会会回答干脆：“体系完备，配套齐全。”

“汽车全产业链企业，都被柳州形成的集聚效应吸引过来了。”柏会会笑着解释，“有行业龙头企业和良好发展生态，我们上游企业来得更放心！”

为促进新能源汽车产业链发展，柳州相关部门补链延链强链，给政策、给环境、给配套，为企业增加发展信心。

政策方面，出台柳州市新能源汽车推广应用攻坚行动实施方案、柳州市汽车充电基础设施建设暂行管理办法等十几项配套措施；技术方面，成立五菱牵头的国家级技术中心，形成微小型电动车全链条研发体系；人才方面，柳州市职业院校与32家新能源汽车产业链企业开展校企合作，培养人才近1.3万人。

栽好梧桐树，自有凤凰来。

目前，柳州形成了相对完善的新能源汽车产业链，有3家新能源汽车整车生产资质企业，产品覆盖乘用车、商用车和各类专用车。电池系统方面，鹏辉能源、瑞浦赛克等入驻；电驱系统方面，有五菱柳机、柳州旺林、中车时代；电控系统方面，五菱首条自主底盘关键控制器生产线建成投产。

柳州市工业和信息化局相关负责人介绍：“到2025年，力争全市新能源汽车全产业链产值达5000亿元以上，建设成为自主创新力强、产业体系完备、开放活力凸显、具有区域重要影响力的国际新能源汽车产业高地。”

本期统筹：郭雪岩

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 02 版）

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(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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