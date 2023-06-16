人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广西柳州汽车产业链加快转型升级——

角逐新能源 驰骋新赛道（经济新方位·衣食住行看转型）

本报记者 张云河
2023年06月16日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为广西柳州宝骏基地车身车间。
　　上汽通用五菱供图
　　数据来源：中国汽车工业协会
　　制图：汪哲平

　　广西柳州工业博物馆入口，150吨重的汽车双动压力机巍然矗立，博物馆外的桂中大道上，新能源汽车川流不息。

　　柳州的汽车产业发展历史悠久，拥有一汽、东风、上汽和重汽四大汽车集团的整车生产企业，产业基础雄厚，但也一度承受销量下滑的重压。

　　如今，柳州汽车产业在市场竞争中实现“逆袭”——2022年，柳州新能源汽车产销量达66.6万辆，同比增长38%，约占全国市场份额的1/10。

　　传统汽车产业如何形成新的竞争优势？老工业基地如何加快转型升级步伐？日前，记者走近柳州汽车产业链，一探究竟。

　　龙头企业——

　　在转型中蝶变

　　“艰苦创业  自强不息”，上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地大门旁，8个大字熠熠生辉。

　　1958年，公司前身柳州动力机械厂成立，60多年来，五菱坚持自强不息，多次毅然转型。“市场一直在寻找更好的车辆。”上汽通用五菱汽车股份有限公司党委书记、副总经理姚佐平说，“竞争不断加剧，不解放思想，不转型升级，迟早会掉队，把市场拱手让人。”

　　从生产拖拉机，到把微型商用车卖到全国，再到商乘两用的五菱宏光S上市……依托独立设计，引入专业试验，建立指标数据库，一点一滴积累，2017年，五菱销量达到218万辆的历史最高水平。

　　然而，一波高速增长后，五菱再次遇到发展瓶颈：2018年，销量下降，17年来头一遭。

　　怎么办？还得转型！市场有什么新变化？顾客有什么新需求？调研20多次后，五菱决定，进军新能源汽车市场。

　　一切都是新的。“与传统燃油车重视发动机、变速箱不同，新能源汽车的关键在电池、电驱、电控‘三电’。”五菱技术中心控制与软件首席技术官刘昌业解释，生产新能源汽车，电控，也就是核心控制器芯片是必须解决的难题。

　　如何破局？五菱的科技工作者们坚持走自主化国产化道路。

　　从零出发，灯火通明的实验室里，技术员们与难点对弈，和时间赛跑：缺标定工具，就自主开发；缺测试环境，就自主搭建。“最后一次摸底测试，实验结果与目标出现明显差距，我们逐一排查、验证算法。每更新一版软件，上万条加速度数据就被一条条输入控制器，快速验证。奋战18个小时后，最终在凌晨4点解决问题，完全搭载国产芯片的底盘关键控制器诞生。”刘昌业介绍。

　　在海量数据中层层分析，仿真验证；3天锁定方案，8天锁定功能软件，14天实现控制器新生产线产品量产。“每一步都不容易。”姚佐平感慨，“科技团队在整车各控制器上累计完成500余种、超4000万枚国产芯片装车替代。五菱宏光MINIEV家族成功实现装车芯片国产化率90%以上，领先行业水平，2022年销量超55.4万辆。”

　　累计销售汽车2700万辆，申请专利700余项……如今的五菱激活传统产业蕴藏的巨大内生动力，开辟新领域、驰骋新赛道。

　　配套企业——

　　在创新中发展

　　从五菱河西基地跨过柳江不远，便是配套企业柳州航盛科技有限公司的生产车间。在自动化机械手旁，柳州航盛副总经理王文祥说：“转型升级，我们跟着行业一起闯。”

　　作为一家本土汽车零部件企业，柳州航盛长期致力于指针式仪表盘的生产。当得知五菱要转型生产新能源汽车，“全厂都惊呆了。”王文祥回忆，“新能源的车载液晶显示屏、摄像头技术等都是全新领域。但下游有需求，我们不得不变。”咬紧牙关升级换代，柳州航盛扩大规模，两年间软件开发人员扩张3倍，成功转型为一家进入国际市场的专精特新企业，生产的汽车泊车摄像头实现完全国产化。

　　“如果不转型，我们估计会错失市场先机。”王文祥庆幸，“现在我们的产品越来越受客户青睐”。

　　像柳州航盛一样，在五菱的带动下，柳州305家汽车零部件规上企业靠创新进入新能源赛道。为促进汽车零部件企业加速转型升级，2020年，柳州出台汽车产业转型升级实施方案，引导和支持零部件企业智能化提升，推动零部件与整车协同发展。

　　在柳东新区的广西新能源汽车实验室，一个环境舱引起记者注意：舱外烈日高挂，舱内只有零下20摄氏度，技术人员正穿着棉服测试车辆性能。

　　“热如吐鲁番，冷如漠河，舱内都能模拟。测试工作不再受时间、季节和地域影响，开发周期缩短3至6个月。”刘昌业介绍，作为五菱牵头成立的自治区级实验室，广西新能源汽车实验室已建起“应用基础研究—产业化共性关键技术开发—成果转移转化”的研发体系，共性技术研发后，可以应用于各车型的各类零部件开发及生产，提升零部件企业的整体技术装备水平。

　　产业集群——

　　在集聚中跃升

　　从实验室开车不到20分钟，来到柳州国轩电池有限公司。无尘车间里，电芯生产线的激光切割、超声焊接、自动注液科技感满满。公司副总经理柏会会介绍：“去年，我们为五菱提供了14万台汽车的电池包。”

　　2020年，国轩高科正式入驻柳州。为何来柳州？柏会会回答干脆：“体系完备，配套齐全。”

　　“汽车全产业链企业，都被柳州形成的集聚效应吸引过来了。”柏会会笑着解释，“有行业龙头企业和良好发展生态，我们上游企业来得更放心！”

　　为促进新能源汽车产业链发展，柳州相关部门补链延链强链，给政策、给环境、给配套，为企业增加发展信心。

　　政策方面，出台柳州市新能源汽车推广应用攻坚行动实施方案、柳州市汽车充电基础设施建设暂行管理办法等十几项配套措施；技术方面，成立五菱牵头的国家级技术中心，形成微小型电动车全链条研发体系；人才方面，柳州市职业院校与32家新能源汽车产业链企业开展校企合作，培养人才近1.3万人。

　　栽好梧桐树，自有凤凰来。

　　目前，柳州形成了相对完善的新能源汽车产业链，有3家新能源汽车整车生产资质企业，产品覆盖乘用车、商用车和各类专用车。电池系统方面，鹏辉能源、瑞浦赛克等入驻；电驱系统方面，有五菱柳机、柳州旺林、中车时代；电控系统方面，五菱首条自主底盘关键控制器生产线建成投产。

　　柳州市工业和信息化局相关负责人介绍：“到2025年，力争全市新能源汽车全产业链产值达5000亿元以上，建设成为自主创新力强、产业体系完备、开放活力凸显、具有区域重要影响力的国际新能源汽车产业高地。”

 

　　本期统筹：郭雪岩

　　《 人民日报 》（ 2023年06月16日 02 版）

相关报道：

勇于求变 齐力转型（子夜走笔）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
世界品牌实验室发布2023年中国500最具价值品牌
　　人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）今天，第二十届“世界品牌大会”在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2023年《中国500最具价值品牌》分析报告，国家电网以6268.71亿元的品牌价值位居本年度最具价值品牌榜首，中国工商银行、海尔、中国石油、中国人寿进入前五。…
市场监管总局为盲盒经营划红线 不得向未满8周岁未成年人销售
　　人民网北京6月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》（以下简称《指引》），为盲盒经营划出红线，推动盲盒经营者加强合规治理。 近年来，盲盒相关产品受到不少年轻消费者青睐，引发社会广泛关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部