本报记者 刘志强

制图：孟丽静、马希平、张子彧、张爱林、孙树宝、陈勇（新华社发）

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5月，我国经济运行延续恢复态势，主要生产需求指标环比增速不同程度改善，生产供给持续增加，消费投资逐步恢复，外贸韧性继续显现，就业和消费价格总体稳定。展望全年经济发展，经济运行仍拥有许多有利条件支撑，高质量发展将稳步推进。

6月15日，国家统计局发布了2023年5月国民经济运行情况。数据显示，5月，稳增长稳就业稳物价政策持续显效，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，主要生产需求指标环比增速不同程度改善，经济运行延续恢复态势。

15日举办的国新办发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍了有关情况。

生产供给持续增加，消费投资逐步恢复

会上，付凌晖从5个方面分析了5月经济运行的主要特点。

——生产供给持续增加。

随着经济社会全面恢复常态化运行，服务需求持续释放，带动服务业增长。5月，服务业生产指数同比增长11.7%，保持较快增长。加上5月假期效应带动及上年基数较低的影响，接触型服务业增长较快。5月，住宿和餐饮业生产指数同比增长39.5%。

工业生产稳步恢复。5月，规模以上工业增加值同比增长3.5%，扣除上年同期基数升高的影响，两年平均增速比上月有所加快。

——消费投资逐步恢复。

市场销售平稳增长。随着消费场景拓展、居民外出购物增加，市场销售继续扩大，服务性消费较快增长。5月，社会消费品零售总额同比增长12.7%，其中餐饮收入增长35.1%。

投资规模继续扩大。1至5月，固定资产投资同比增长4%，其中基础设施投资和制造业投资分别增长7.5%和6%，保持较快增长。

——外贸韧性继续显现。

面对外需收缩困难，我国积极开拓与“一带一路”沿线国家和地区的贸易，稳定传统贸易伙伴的外贸市场，推动外贸促稳提质。5月，进出口总额同比增长0.5%，与部分新兴经济体外贸下降形成鲜明对比。1至5月，我国对“一带一路”沿线国家外贸进出口总额同比增长13.2%，继续保持较快增长。

——就业和消费价格总体稳定。

随着经济运行恢复向好、岗位招聘需求增加、劳动参与率提升，就业形势总体稳定。5月，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。

供求关系基本稳定，消费价格总体平稳。5月，居民消费价格同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。扣除食品和能源的核心CPI上涨0.6%，保持基本稳定。

——高质量发展稳步推进。

新动能继续成长。创新引领作用不断增强，新产业新业态较快发展。1至5月，规模以上装备制造业增加值同比增长6.8%，快于规上工业增长。实物商品网上零售额增长11.8%，保持较快增长。

消费升级步伐稳健。1至5月，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类等升级类商品零售额分别增长19.5%和11%，高技术产业投资同比增长12.8%，明显快于全部投资增速。

同时也要看到，5月，部分生产需求主要指标同比增速有所回落。付凌晖分析：“去年4月，国内经济受疫情冲击影响较大，5月以后经济呈现明显回升态势，相应基数明显提高。部分指标回落，主要是由于上年同期基数抬升影响。剔除基数因素影响，经济运行总体平稳。”

工业生产基本平稳，未来发展趋势向好

“5月，工业生产克服市场需求偏弱、价格下降的不利因素影响，总体延续恢复态势。剔除基数因素，工业生产基本平稳。”付凌晖对相关情况作了具体介绍——

工业生产边际加快。从两年平均增速看，5月规上工业增加值两年平均增长2.1%，比上月加快0.8个百分点。从环比增速看，5月规上工业环比增长0.63%。

装备制造业支撑明显。5月，装备制造业增加值同比增长8%，明显快于全部规上工业增速，对规上工业增长贡献率超过七成。其中，汽车制造业、电气机械和器材制造业增加值分别增长23.8%和15.4%。

大中型企业增长较快。5月，规模以上大型和中型企业增加值分别增长3.6%和6%，快于全部规上工业增速，对工业稳定起到了重要支撑作用。

工业高端化、智能化和绿色化发展趋势明显。1至5月，航空航天器及设备制造业增加值同比增长25.9%，智能车载设备制造业增加值增长33%，新能源汽车和太阳能电池产量分别增长37%和53.6%。5月，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额同比增长50%以上。

付凌晖分析认为，下阶段工业生产仍面临一定压力，“同时要看到，经过长期发展，我国工业体系完整，配套较为完善，适应市场需求变化能力稳步提升。总的来看，未来趋势发展向好。”

5月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.6%，降幅比上月扩大1个百分点。付凌晖表示，5月PPI降幅扩大受到了多重因素影响，“一是今年以来世界经济增长乏力，国际能源等大宗商品价格总体下行，对我国输入性影响逐步显现。二是部分行业国内市场需求仍显不足。三是受世界主要经济体经济波动下行以及行业周期性变化等因素影响，部分出口产品国际需求减少，影响相关行业价格。此外，上年同期基数较高也是重要因素。”针对这一问题，下阶段要着力恢复和扩大需求，加快建设现代化产业体系，推动生产和需求实现更高水平动态平衡，带动工业品价格回到合理水平，促进工业平稳健康发展。

全年经济发展仍拥有许多有利条件支撑

“由于去年同期基数较低，今年二季度经济增长明显快于一季度，到了三、四季度，随着基数提升，经济运行会回到常态化增长水平。”展望全年经济发展，付凌晖认为我们仍拥有许多有利条件支撑。

消费拉动作用逐步提升。一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率已经达到66.6%。1至5月，社会消费品零售总额同比增速比一季度加快3.5个百分点。服务性消费增势良好，1至5月，全国电影票房收入同比增长超过40%，餐饮收入增长22.6%。此外，就业形势总体改善，有利于居民增收、提高消费能力，各部门积极出台促消费政策也将提升居民消费意愿。“消费拉动作用增强，将有力促进经济恢复向好。”付凌晖说。

创新动能积聚增强。今年以来，我国深入实施创新驱动发展战略，积极推动科技自立自强，制造业高端化、智能化、绿色化发展态势明显。1至5月，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.3%，均保持较快增长；工业控制计算机及系统、多晶硅产量同比分别增长33.4%和84.2%。付凌晖认为，创新发展动能增强，将有力促进产业升级发展，推动经济增长动力转换，为我国经济平稳健康发展奠定坚实基础。

改革开放红利继续显现。今年以来，我国深化重点领域和关键环节改革，稳步扩大制度型开放，大力稳定传统贸易伙伴贸易，积极扩大与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、“一带一路”沿线国家和地区经贸合作，成效不断显现。从利用外资情况看，1至4月，我国高技术产业实际利用外资同比增长12.8%。付凌晖表示，下一步，全面深化改革、扩大高水平开放稳步推进，将为经济发展注入强大动力。

利好不少，挑战犹存。目前，国际环境复杂严峻，世界经济复苏仍显乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，不稳定不确定因素较多，国内经济恢复向好基础不牢。

“应当看到，经济社会全面恢复常态化运行以来，宏观政策协同发力，经济运行恢复向好，高质量发展稳步推进。”付凌晖表示，前进道路上有困难有风险，但我国物质技术基础雄厚、市场空间广阔、创新能力增强，“完全有条件有能力有信心克服困难，推动经济恢复向好。”

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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