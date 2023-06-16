人民网记者 王仁宏

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。2012年-2021年十年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。 “我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对疫情防控平稳转段，经济运行恢复性好转的关键时期，民营企业如何练好内功，把握时代机遇？民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

2022年2月4日，立春。时隔14年，奥林匹克圣火再次在北京鸟巢点燃。透过一块块LED大屏，中国文化用它的浪漫情怀，再度惊艳世界。

从2008年北京奥运会的“地平画轴”，到2022年北京冬奥会的“二十四节气版倒计时”“黄河之水天上来”“奥运五环破冰而出”，节目惊艳效果的背后是国内创新性显示企业向全球观众提交的完美“答卷”。

“如果说2008年奥运会是推动国产LED产业发展的起点，那么2022年北京冬奥会则为LED产业再次腾飞拉开序幕。”近期，利亚德集团董事长、总经理李军在做客人民网《对话企业家》栏目时这样说。

回想起北京冬奥会无与伦比的开幕式，李军难掩其自豪感。这其中凝结着利亚德在内的国内显示企业的智慧与汗水。

2022年，冬奥开幕式上共使用约11000㎡地面显示屏、1200㎡冰瀑屏、600㎡冰立方屏、1000㎡看台屏，由此组成了世界“最大”的LED显示系统，其中利亚德负责超过70%的屏幕搭建，以及整体显示系统的设计、运维工作。

李军表示，相比较2008年北京奥运会，这一次利亚德更加自信、从容。“2008年的成功多少还有些运气成分在，如果下大雨的话就比较麻烦。但这次有着万无一失的技术保障，总体上让人更踏实。”

李军的信心与踏实源于国内企业“沉甸甸”的技术积累与丰厚“家底”。14年间，我国显示行业实现了飞跃式成长，走出了从追赶、突破到创新、引领的发展曲线。

“中国LED产业已经占到全球总产量的80%以上。在这个行业里，不存在技术封锁与‘卡脖子’问题，中国企业已经打通了整个产业链、生态链。”李军信心十足。

市场份额由小到大，技术能力由弱到强，中国显示行业发展有着怎样的“独门绝技”？

作为行业重要领军者，李军认为，创新驱动是推动行业可持续发展的永恒逻辑。“中国显示行业有今天这样的成就，这么高的市场占有率，其动力来源一定是技术领先、创新驱动。”

以利亚德为例，在深耕LED显示行业的20余年里，企业曾多次推动LED产业完成技术变革与产品创新：1998年，其成功研发出国内第一款全彩LED显示屏；2010年，研发全球首台2.5mm小间距高清LED电视，掀起LED小间距替代DLP/LCD大屏拼墙的技术革命；2020年，率先推进Micro LED技术和产品创新，积极推进Micro LED显示产业化发展。

经过一次次试错、更新，利亚德在小间距LED市场占比不断扩大，生产和应用成本均呈现指数级下降趋势。“仅2019年一年，我们的小间距产品就卖了40多个亿，真的特别自豪。”

鱼得水而生，鸟乘风而飞。近28年的创业经历，不仅让李军见证了我国显示行业一次又一次的突破，也让他深刻感受到营商环境的持续完善。

“我们这一代企业家，真的是时代的产物。正好赶上了改革开放、市场经济，为我们创新创业提供了很好的宏观外部环境、政策环境。”

谈及当下，李军看到，全社会仍在进一步优化民营经济发展环境、提振企业发展信心，相关政策在税收减免、人才引进、产业融资等方面对高新技术产业给予了重点支持，为企业增资扩产提供了重要保障。

“进一步推动民营经济发展，是中国推动就业、保障经济增长的重要抓手，最终将推动我国经济走向更加广阔的舞台。”他建议，继续加大对企业扶持力度，鼓励民营企业多唱主角，以更加稳定、更可延续的扶持政策激发民营经济发展热情和创新动能。

展望未来，更绚烂的图景正在徐徐展开。面对未来变幻多端的新场境、新玩法，中国显示企业如何才能以不变应万变、从成功走向成功？

李军认为，人们对于更好生活的追求不会止步，数字化、人工智能、元宇宙等前沿技术的创新应用，正不断颠覆人们对未来显示技术的想象，中国企业大有可为。

而作为行业龙头，他给出的战略方向生猛而直接：“做企业要有‘自已革自己命’的勇气！”

“人云亦云就没戏了。”李军指出，无论风云变幻，企业家需要有聚焦主业的专注力、判断力与创新力。唯其如此，方能在风险与挑战中抢占市场先机，持续下好行业竞争“先手棋”。

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(责编：王仁宏、高雷)

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