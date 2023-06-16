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国家发改委：加快向民营企业开放国家重大科研基础设施

2023年06月16日11:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，将加快向民营企业开放国家重大科研基础设施和大型科研仪器。

“支持民营经济发展是党中央的一贯方针。”孟玮指出，国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央决策部署，多措并举优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。重点是三个方面。

一是持续破除民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。深入实施市场准入负面清单制度，持续破除妨碍各类经营主体公平准入的隐性壁垒，定期对违背市场准入负面清单典型案例进行全国通报。开展工程建设招标投标突出问题专项治理，集中破解一批民营企业反映比较强烈的地方保护、所有制歧视等突出问题。

二是持续加强民营企业平等使用资源要素的保障力度。健全防范和化解拖欠中小微企业和个体工商户账款长效机制。积极支持民营企业建设高水平创新平台和科技转化平台。加快向民营企业开放国家重大科研基础设施和大型科研仪器。大力推广“信易贷”模式。

三是持续激发民营经济发展活力。全面构建亲清政商关系，畅通政企沟通渠道，健全涉企政策听取企业家意见建议的工作机制，保持政策连续性稳定性，根据实际设置合理过渡期，给企业留出必要的适应调整时间。鼓励和吸引更多民营企业参与国家重大战略、国家重大工程、重点产业链供应链项目建设，积极引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级，不断提升发展质量。

(责编：申佳平、高雷)
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