人民网北京6月16日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮介绍，截至2023年5月，西部陆海新通道铁海联运班列累计发送202万标箱。

孟玮表示，2019年8月，经国务院批复，国家发展改革委印发了《西部陆海新通道总体规划》。三年多来，西部陆海新通道建设各项工作有序推进，显示出强大竞争优势和良好发展前景，已经成为带动西部地区经济社会发展和对外开放的重要引擎。

一是东、中、西三条主通路及沿线基础设施建设不断完善，重大工程持续推进，通道内联外通水平明显提高。

二是运输组织效能加快提升，有效促进陆海内外联动、东西双向互济。截至2023年5月，西部陆海新通道铁海联运班列累计发送202万标箱，线路通达我国18省（区、市），联通全球100多个国家和地区的300多个港口，中老铁路开通运营一年来累计发送跨境货物近428万吨，中越跨境班列班车稳步拓展，北部湾国际门户港、洋浦区域国际集装箱枢纽港作用不断加强。

三是综合服务与开放水平不断提高，支撑西部地区参与国际经济合作的陆海贸易通道建设再上新台阶。

孟玮指出，下一步，将从“质”和“量”两方面发力，协同各方构建更加经济、更高效率、更为融合、更加开放的西部陆海新通道。重点做好“补短板、提质效、优服务、促融合、拓共享”等工作。

一是补短板。加快完善基础设施及通道能力建设，在全面打通东、中、西三条通道的基础上，尽快形成规模化运输能力，具备开展大运量、高频次、通道化、组织化物流服务的承载力。

二是提质效。推动铁海联运、公铁联运、空陆联运、国际铁路运输、跨境班车等物流组织全过程高质量运行，强化铁路、港航、口岸、物流企业等各方统筹协调，推进标准规则统一，强化信息高效衔接。

三是优服务。在推进通道规模化、常态化运行的基础上，降低通道物流综合成本，改善制造业、商贸流通业企业应用通道服务预期，优化通关与物流服务流程，发展专业化、精细化服务。

四是促融合。用好西部陆海新通道为沿线创造的低成本、高效率物流环境，优化通道沿线区域重大生产力布局，提高资源要素配置效率，进一步为通道培育物流需求，为产业扩大市场辐射范围，推动通道建设与沿线区域产业经济深度融合发展。

五是拓共享。充分调动通道沿线各方积极性，兼顾各方利益诉求，推动高水平共建、高标准共享，使通道建设立足西部、发展依靠西部、成果惠及西部，同时持续拓展通道辐射范围，不断扩大通道朋友圈。

(责编：申佳平、高雷)

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