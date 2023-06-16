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国家发改委：支持新型储能科技创新 加快推动规模化应用

2023年06月16日11:44 |
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）“新型储能是构建新型能源体系、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键技术，是助力实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。”在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，将积极支持新型储能科技创新，加快推动规模化应用，持续推动新型储能高质量发展。

孟玮指出，党中央、国务院高度重视新型储能发展，对加快推进新型储能规模化应用、示范推广应用等作出一系列决策部署。为去年，国家发展改革委、能源局印发了“十四五”新型储能发展实施方案，围绕强化技术攻关、开展试点示范、推动规模化发展、完善体制机制等，提出了重点发展任务和系列政策举措，并持续推动这些措施落地见效。

关于技术创新领域，一方面，组织实施重大科技创新项目，支持龙头企业联合行业优势力量，推动压缩空气储能、液流电池、固态电池等新型储能关键技术突破。另一方面，批复建设电化学储能技术国家工程研究中心等国家级创新平台，支持行业头部企业联合高校、院所和产业链上下游企业，推动高功率密度电池等关键技术产业化和工程化。

(责编：申佳平、高雷)
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