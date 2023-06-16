杨志明

数字经济打破了工作时间和空间的限制，增强了工作的灵活性、选择性和包容性，为稳就业提供了重要支撑

不久前，人力资源和社会保障部启动2023年百日千万招聘专项行动，线上线下协同发力，多方主体参与联动，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。当前，数字经济与实体经济深度融合，不断催生新产业新业态新模式，进而衍生出大量新就业形态，成为创造就业的新增长点，为劳动力市场带来了新的发展空间。

数字技术是世界科技革命和产业变革的先导力量。当前，数字产业化和产业数字化相互促进，推动新业态“无中生有、层出不穷”和传统产业“有中出新、日新月异”交织演进，推动着劳动领域出现三大趋势变化。一是需求上由“数量型”向“技能型”快速转变，主要是向技能劳动转变，我国加快建设现代化产业体系，对高技能人才的需求将快速增加。二是供给上由无限供给向有限供给转变，“人口红利”向“人才红利”转变正在改变人力资源结构。三是劳动形态上，一大批新生代劳动者投身数据驱动、网络协同、平台支撑的现代服务新业态，数字技能劳动者数量快速增长。《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》与2015版大典相比，净增158个新职业，并首次标注了97个数字职业，占职业总数的6%。2019年以来公布的新职业中，与数字化、智能化紧密关联的占到60%左右。数字经济打破了工作时间和空间的限制，增强了工作的灵活性、选择性和包容性，能够吸纳包括高校毕业生、农民工等重点群体就业，为稳就业提供了重要支撑。

充分释放数字经济创造就业岗位和促进充分就业的潜能，需要推动平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业探索创新。一方面，发挥企业开发和培育技术技能人才的主体作用，深度推进“产教融合”，鼓励企业、大学、科研机构深化创新合作，培养更多符合数字产业发展需求的数字化新型人才。另一方面，数字经济对中小企业的吸引力、聚合力越来越强，促进数字平台上的中小企业持续繁荣发展，就能不断创造新的就业岗位，同时数字平台还能实现人才供需的精准匹配。

充分释放数字经济创造就业岗位和促进充分就业的潜能，还需要提升广大劳动者的数字素养和数字技能。从劳动需求来看，随着数字经济不断发展，工业互联网、数字模拟、人工智能、物联网控制等领域的人才需求会越来越大，培养更多数字技能人才，才能满足企业用工需求。从劳动供给来看，需要弥合“数字鸿沟”，让普通劳动者掌握更多数字技能。比如，增强农民工的数字技能可以为其打开进入数字经济行业的通道，让他们既能适应现代化智能工厂的需要，也能投身到现代服务的新业态中。

就业是最基本的民生。新需求创造新职业、新供给创造新市场、新技能适应新发展，顺应数字化浪潮，继续推进数字经济和实体经济深度融合，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，不仅会为稳就业提供更多助力，还将为经济高质量发展注入新动力。

（作者为国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长）

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 05 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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