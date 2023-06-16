新华社北京6月15日电（记者姜琳）记者15日从人力资源社会保障部获悉，为期两个多月的大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动已于近日结束。活动期间，各地广泛挖掘就业岗位，为毕业生牵线搭桥。全国共举办线上线下招聘会1.5万场，组织63.5万家用人单位发布岗位需求1139万人次，参与求职的毕业生达1153万人次。

据人力资源社会保障部全国人才流动中心相关负责人介绍，为帮助毕业生早就业、就好业，自3月活动启动以来，各地人社部门密集举办现场招聘会，重点发动企业进校园招聘；同时在高校集中、毕业生数量多的城市以及中西部地区举办跨区域巡回招聘会，在线上推出行业性、区域性专场招聘。

从各地公共就业人才服务机构和人力资源服务市场机构举办的招聘活动看，当前毕业生考公、考研、考编热度不减，新能源、新材料、半导体行业以及主播、运营等新媒体相关岗位成为毕业生求职的新选择。

从岗位情况看，行政助理、文员等文职管理岗位和工程师等技术性岗位较受欢迎，但岗位的用人需求量相对较小；销售类岗位需求量大，但求职人数不多，企业普遍反映存在用人缺口。就地区而言，一线、新一线城市、二线城市是高校毕业生首选。

从大学生的求职偏好看，小型的行业性现场招聘会提供的岗位针对性强，求职效率高，医卫类、工程类、教育类、信息类等专业性较强的高校毕业生比较喜欢这种模式。综合性招聘会涉及专业类型多，所提供岗位覆盖面广，比较受管理类、文学类、财会类等专业的毕业生青睐。

此外，线上招聘仍是高校毕业生求职的重要渠道，特别是以走进企业形式开展的直播带岗，可以多角度直观感受企业真实的工作环境，给高校毕业生带来“沉浸式”求职体验。

2023届应届毕业生离校在即。记者了解到，教育部正在开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。人力资源社会保障部在全国启动了高校毕业生等青年就业创业推进计划，实施公共就业服务进校园等十项具体行动，将通过集中力量挖掘就业岗位资源、做实做细就业服务、做好困难托底帮扶、强化就业观念引导，努力拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道，助力他们高质量充分就业。

(责编：王震、陈键)

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