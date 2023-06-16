记者魏玉坤 韩佳诺

国家统计局15日发布数据显示，随着稳增长稳就业稳物价政策效应持续显现，经济运行总体延续恢复态势，转型升级持续推进，但5月份部分经济指标增速有所回落，推动经济高质量发展仍需加力。

经济运行总体平稳，但恢复基础尚不稳固

“今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，前期受到压抑的生产需求出现了反弹。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

从前5个月累计情况看，生产供给持续增加，消费投资逐步恢复。全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，与1至4月份持平；全国服务业生产指数同比增长9.1%，比1至4月份加快0.7个百分点。全国固定资产投资（不含农户）同比增长4%；社会消费品零售总额同比增长9.3%，比1至4月份加快0.8个百分点。

受上年同期基数抬升影响，5月份生产需求主要指标同比增速有所回落。如全国规模以上工业增加值同比增速比上月回落2.1个百分点，社会消费品零售总额同比增速比上月回落5.7个百分点。

“剔除基数因素影响，经济运行总体平稳。”付凌晖表示，从环比看，5月份主要生产需求指标增速有不同程度改善。此外，面对外需收缩的困难局面，我国积极开拓与“一带一路”沿线国家的贸易，稳定传统贸易伙伴的外贸市场，5月份进出口总额同比增长0.5%，与部分新兴经济体外贸下降形成鲜明对比。

1至5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.8%，快于规模以上工业增长；高技术产业投资同比增长12.8%，明显快于全部投资增速；新能源汽车、充电桩产品产量同比分别增长37%和57.7%……复杂严峻形势下，我国积极推动科技自立自强，创新引领作用不断增强，新产业新业态较快发展。

“总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进，但也要看到，经济恢复基础尚不稳固。”付凌晖表示。

就业形势总体稳定，CPI涨幅低位运行

就业是民生之本。付凌晖表示，今年以来，国民经济整体恢复向好，稳就业政策持续发力，就业形势总体稳定。

最新数据显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。分年龄看，5月份，25岁至59岁就业主体人群失业率为4.1%，比上月下降0.1个百分点，连续3个月下降。从群体看，5月份，外来农业户籍劳动力失业率为4.9%，比上月下降0.2个百分点，连续3个月下降。

“当前，就业总量压力和结构性问题仍不容忽视，青年失业率处在高位，高技能人才短缺，‘求职难’和‘招工难’并存，促进就业供需总量平衡、结构合理，仍需要加力。”付凌晖说。

稳物价是做好今年经济工作的一项重要任务。今年以来，全国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅总体回落，其中5月份同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点，表明市场供求状况总体平稳。

“当前，CPI涨幅总体低位运行，核心CPI涨幅也处于较低水平，是受到国际环境复杂严峻、世界经济低迷、国内需求仍显不足以及上年同期基数较高等多重因素影响，总的来看是阶段性的。”付凌晖说，下阶段，随着我国经济恢复向好，就业形势逐步改善，居民收入增长加快，有利于扩大消费，带动CPI涨幅回升。

巩固经济恢复向好基础

谈及当前经济走势，付凌晖表示，国际环境依然复杂严峻，世界经济增长乏力，国内经济恢复向好，但市场需求仍显不足，一些结构性问题比较突出，要把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好基础。

稳健货币政策正在精准发力。6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率较此前下降10个基点，释放了加强逆周期调节和稳定市场预期的政策信号。

今年以来，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）持续下降，工业企业利润也出现一定下滑。5月份，PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1个百分点。1至4月份，全国规上工业企业利润同比下降20.6%。

付凌晖说，从下阶段看，世界经济低迷，工业出口受阻；国内需求不足，工业品价格下降，部分工业行业生产低迷，企业经营困难较多。但要看到，经过长期发展，我国工业体系完整，配套较为完善，适应市场需求变化能力稳步提升。

“随着创新驱动战略深入实施，产业升级扎实推进，新动能较快成长，对工业生产支撑将不断增强。”付凌晖表示，要着力恢复和扩大需求，加快现代化产业体系建设，推动生产和需求实现更高水平动态平衡，带动工业品价格回到合理水平，促进工业平稳健康发展。

付凌晖表示，由于去年基数较低，二季度经济增长将明显快于一季度，但进入三、四季度，随着基数提升，经济运行会回到常态化增长水平。从全年看，消费拉动作用有望逐步提升，创新动能将积聚增强，改革开放红利会继续显现，实现全年预期发展目标有很多有利支撑。

新华社北京6月15日电

(责编：王震、陈键)

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