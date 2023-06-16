人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费态势怎么走？出口前景怎么看？

谢希瑶
2023年06月16日09:04 | 来源：新华社
小字号

今年以来，我国对外投资合作情况怎么样？二季度消费态势怎么走？出口面临哪些挑战与机遇？商务部15日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

前5个月我国对外非金融类直接投资同比增长24.2%

商务部新闻发言人束珏婷在发布会上介绍，今年1至5月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资3564.6亿元人民币，同比增长24.2%（折合517.8亿美元，同比增长16.1%）。

今年1至5月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6亿元人民币，同比增长19.6%（折合91.6亿美元，同比增长11.8%），占同期总额的17.7%。

今年1至5月，我国对外承包工程完成营业额3719.5亿元人民币，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元人民币，同比下降2.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额2044.6亿元人民币，新签合同额2432.9亿元人民币，分别占同期总额的55%和49.3%。

二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势

今年以来，国内消费市场加快恢复。一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达66.6%，重新成为经济增长第一拉动力。5月，社会消费品零售总额同比增长12.7%，今年1至5月同比增长9.3%，比1至4月加快0.8个百分点。

“二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。”束珏婷说，为进一步激发市场活力，恢复和扩大消费，商务部将重点做好以下工作：

一是继续完善消费政策。推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施。同时，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展等，出台针对性的配套举措。

近期，商务部等4部门联合印发了《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，下一步，将继续组织开展家电消费促进活动，深入推进家电以旧换新和绿色智能家电下乡，持续优化完善家电消费环境。

二是持续办好消费活动。在即将到来的暑期消费季期间，将推出“618端午欢乐购”“不夜生活节”“数字消费节”等消费场景。各地也将举办一系列消费活动。

三是不断创新消费场景。将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，打造更多消费新场景。同时，推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板。

出口面临挑战和机遇并存

“整体看，今年中国出口面临的挑战和机遇并存。”束珏婷说。

从挑战看，出口面临较大外需压力。世贸组织预计今年全球货物贸易量增长1.7%，明显低于过去12年2.6%的平均水平。主要发达经济体通胀水平仍然较高，持续加息抑制了投资和消费需求，进口连续数月同比下降。受此影响，韩国、印度、越南、中国台湾地区近几个月出口都出现了明显降幅，对美欧等市场出口低迷。

从机遇看，中国出口市场更多元、产品更多样、业态更丰富，特别是广大外贸主体开拓创新，积极应对国际需求变化，努力培育竞争新优势，展现出较强韧性。

束珏婷介绍，商务部将全力落实好推动外贸稳规模优结构的政策措施，重点做好以下四方面工作：

强化贸易促进：加大对外贸企业参加各类境外展会的支持，持续推动企业和商务人员往来畅通；办好第134届广交会、第六届进口博览会等重点展会。

优化经营环境：加大对外贸企业的融资、信保等金融支持；进一步提升通关便利化水平，打通堵点。

推进创新发展：积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商B2B出口。

用好自贸协定：推进高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等自贸协定，提高公共服务水平，组织面向自贸伙伴的贸促活动，提升自贸协定综合利用率。此外，还将继续帮助企业降本增效，促进稳定发展。

新华社北京6月15日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南方地区将出现大范围较强降水过程 华北黄淮等地有高温天气
　　人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日至19日，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地将有大范围较强降雨过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 20日后，江南南部和东部、华南中西部、云贵高原等地还有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。…
中国气象局发布今年首个高温中暑气象预报
　　人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）6月15日晚间，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象预报，较常年平均首发日期提早13天。 根据预报，6月16日白天，北京、天津、河北、辽宁西部、山东中北部、内蒙古西部和东南部、甘肃西北部等地较易发生中暑事件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部