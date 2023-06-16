谢希瑶

今年以来，我国对外投资合作情况怎么样？二季度消费态势怎么走？出口面临哪些挑战与机遇？商务部15日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

前5个月我国对外非金融类直接投资同比增长24.2%

商务部新闻发言人束珏婷在发布会上介绍，今年1至5月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资3564.6亿元人民币，同比增长24.2%（折合517.8亿美元，同比增长16.1%）。

今年1至5月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6亿元人民币，同比增长19.6%（折合91.6亿美元，同比增长11.8%），占同期总额的17.7%。

今年1至5月，我国对外承包工程完成营业额3719.5亿元人民币，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元人民币，同比下降2.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额2044.6亿元人民币，新签合同额2432.9亿元人民币，分别占同期总额的55%和49.3%。

二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势

今年以来，国内消费市场加快恢复。一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达66.6%，重新成为经济增长第一拉动力。5月，社会消费品零售总额同比增长12.7%，今年1至5月同比增长9.3%，比1至4月加快0.8个百分点。

“二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。”束珏婷说，为进一步激发市场活力，恢复和扩大消费，商务部将重点做好以下工作：

一是继续完善消费政策。推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施。同时，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展等，出台针对性的配套举措。

近期，商务部等4部门联合印发了《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，下一步，将继续组织开展家电消费促进活动，深入推进家电以旧换新和绿色智能家电下乡，持续优化完善家电消费环境。

二是持续办好消费活动。在即将到来的暑期消费季期间，将推出“618端午欢乐购”“不夜生活节”“数字消费节”等消费场景。各地也将举办一系列消费活动。

三是不断创新消费场景。将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，打造更多消费新场景。同时，推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板。

出口面临挑战和机遇并存

“整体看，今年中国出口面临的挑战和机遇并存。”束珏婷说。

从挑战看，出口面临较大外需压力。世贸组织预计今年全球货物贸易量增长1.7%，明显低于过去12年2.6%的平均水平。主要发达经济体通胀水平仍然较高，持续加息抑制了投资和消费需求，进口连续数月同比下降。受此影响，韩国、印度、越南、中国台湾地区近几个月出口都出现了明显降幅，对美欧等市场出口低迷。

从机遇看，中国出口市场更多元、产品更多样、业态更丰富，特别是广大外贸主体开拓创新，积极应对国际需求变化，努力培育竞争新优势，展现出较强韧性。

束珏婷介绍，商务部将全力落实好推动外贸稳规模优结构的政策措施，重点做好以下四方面工作：

强化贸易促进：加大对外贸企业参加各类境外展会的支持，持续推动企业和商务人员往来畅通；办好第134届广交会、第六届进口博览会等重点展会。

优化经营环境：加大对外贸企业的融资、信保等金融支持；进一步提升通关便利化水平，打通堵点。

推进创新发展：积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商B2B出口。

用好自贸协定：推进高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等自贸协定，提高公共服务水平，组织面向自贸伙伴的贸促活动，提升自贸协定综合利用率。此外，还将继续帮助企业降本增效，促进稳定发展。

新华社北京6月15日电

(责编：王震、陈键)

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