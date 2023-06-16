刘园园

原标题：村里的“致富果” 满满的“科技味”

一排排菌棒整齐躺在架子上，鲜嫩的花菇从菌棒上冒出。摘菇工人挨个打量它们，将成熟的花菇摘下。

可别小瞧这些花菇。跟随“高质量发展调研行”主题采访活动走进浙江省衢州市龙游县，科技日报记者发现，这些小花菇在高科技的“加持”之下，成了促进村民增收的大产业。

“我们的设施大棚可以实现一年四季生产，改变了过去农业种植靠天、靠季节吃饭。每个棚里面都放了两万多个菌棒，每个月都可以采菇。”龙游县小南海镇团石村积极引进浙江香满亭生物科技有限公司，投资2.8亿元建设了龙游国际花菇共富产业园，该公司董事长朱佑存告诉记者。

拱形的花菇棚看起来其貌不扬，实际上却是数智大棚，“科技感”十足：它们配有自动控制恒温系统、二氧化碳自动控制新风系统、自动控制加除湿系统、自动补光控制系统等。不仅如此，花菇产业园还在大棚顶上架设光伏板，做到上可发电、下可种植，实现农光互补。

目前，龙游国际花菇共富产业园已建成36个智慧恒温菇棚，另外正在规划建设的106个菇棚将于2024年10月全部投产。花菇产业园也正在带领周边村民奔向共富：2022年以来带动周边就业350多人，促进就业收入600多万元，并为5个试点村集体增加经营性收入154万元。

自2003年起，浙江省启动“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）。20年久久为功，“千万工程”经过坚持不懈地推进实施，绘出浙江美丽乡村新画卷，铺开万千农民群众新生活，闯出科技强农富农新气象。

在浙江，不仅小花菇，酸甜可口的青田杨梅也有“科技的味道”。

丽水市青田县“九山半水半分田”，是杨梅生长的绝佳宝地。沿着山间小路走进杨梅基地，只见山坡上盖满半透明的“房子”——这是给杨梅建设的大棚。

五六月份，正赶上杨梅采摘季节，一棵棵杨梅树上挂满果子，个头均匀圆润，令人垂涎欲滴。“今年的批发价格每斤七八十元。”当地杨梅种植大户张春华告诉记者。

能卖上这么好的价钱，多亏了为杨梅遮风避雨的“房子”。青田县农作物站站长邹秀琴介绍，2013年起，青田县在全省率先示范推广杨梅山地设施避雨栽培技术，目前推广总面积达到800亩，可实现节水化灌溉和智能化温控全覆盖。住在“房子”里，避雨又防虫，杨梅品质和采收率大大提升，亩均效益达8万元以上，每亩产值提升10倍左右。

记者了解到，杨梅是青田县的农业主导产业之一，种植面积已突破11万亩。目前，青田县杨梅产值占农业生产总值的25%，杨梅产业从业人员近8万人，带动农民人均增收1500元以上。杨梅已然成为该县促进农民增收、带动乡村振兴的“致富果”。

(责编：王震、陈键)

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