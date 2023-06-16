◎本报记者 吴纯新 通 讯 员 孙 刚 陈传金 实 习 生 张雨婷

6月13日至15日，2023年度全国新型研发机构管理工作培训班在湖北省武汉市举办。

当前，我国新型研发机构数量已超2000家，既是区域创新体系的重要组成部分，也是攻克产业关键技术的新生力量、推进体制机制改革的有效抓手和促进科技成果转化的重要平台。

近两年来，湖北省将建设新型研发机构作为抓创新的突破口和发力点，通过编规划、出政策、设项目、聚人才等方式，在管理、运行、激励、合作等方面进行大胆的探索与实践，持续澎湃高质量发展新动能。

联合创新强链条

“我们逐步形成双闭环运行新机制，成员间自由组合攻关克难，约定优先采购供货。”湖北省光纤激光器产业技术创新联合体秘书长李涌伟介绍，该创新联合体成员产业上中下游全覆盖，实现了产学研用一体化。

该创新联合体由武汉锐科光纤激光技术股份有限公司牵头，联合武汉睿芯特种光纤有限责任公司、华中科技大学等单位组建。

这是湖北省新型研发机构的一个类别，全部以行业龙头企业为主导，辐射全产业链条。

李涌伟说，成员单位联合创新态势基本形成，紧密利益集团初步组建，科技成果转化效率提高，建立了交互式人才培养模式，合作交流日益密切。

2022年，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司与武汉帝尔激光科技股份有限公司开展联合体内协作配套，锐科激光供货数百台激光器，为帝尔激光高效太阳能电池激光转印设备提供全国产化核心光源，进一步巩固双方在光伏激光设备及光纤激光器领域的龙头地位，达到共赢。

“满足要求的就优先采购，不能满足的就联合攻关。”李涌伟说，成员单位联合承担若干重大科技项目，共同攻关创新，加快光纤激光器及其核心器件国产化替代步伐。

新型研发机构适合哪种模式，并非一蹴而就。

“最初是由院士专家团队牵头组建，后来转向由具有一定行业影响力的龙头企业牵头，更加强化企业在技术创新体系建设中的主体地位。”湖北省科技厅重大专项处处长龙华说。

目前，湖北省已形成以“五个一”为特征的创新联合体“湖北模式”，即面向一个主攻方向，一名首席科学家负责制，打造一支高水平研发团队，带动一批产业链上下游企业联合创新，推动一个产业集群协同创新发展。

政产学研活力足

创新聚焦产业、服务产业。如何将创新成果转化为实实在在的生产力，是制胜关键所在。

6月14日，武汉纺织大学徐卫林院士团队与稳健医疗集团共同研发的高通畅率人造血管产业化项目，落地武汉市江夏区。

该项目围绕人造血管进行技术攻关，依托湖北省先进纤维材料综合型技术创新平台，力争3年内，打破人造血管国外垄断，实现国产化替代。

这一技术创新平台是湖北省新型研发机构的另一个类别，由江夏区人民政府会同澳大利亚华人学者王金凤教授，高性能纤维材料专家、四川省纺织科学研究院王桦教授等省（境）外高层次人才，徐卫林团队，稳健医疗集团共建。从深圳引进高水平专业运营团队，创新体制机制，组建混合所有制企业法人实体，综合集成研发、熟化、孵化、转化、资本化、产业化等“一研五化”功能。

该平台自2022年启动以来，与共建单位江夏区科技投资集团等30多家企业紧密合作，先后组织对接服务活动40多场次，签约“四技”项目20余项，促进技术交易8000余万元。

“我们把新型研发机构建设作为推动产学研用融合发展的关键突破口，采取点对点方式，指导新型研发机构建设。”湖北省科技厅相关负责人介绍，目前正在全力搭建市州政府与省内外高校、科研机构合作沟通平台，推动校、地、企三方在产业链、创新链和人才链贯通融合。

当前，湖北省已备案的新型研发机构全部面向企业开展基础研究、应用基础研究、产业关键共性技术攻关、科技成果转化及中试、检验检测和认证、科技创业孵化等服务，产业服务支撑作用显著。

破除壁垒开新局

敢突破、能突破、会突破，湖北省打造新型研发机构“热带雨林”式成长生态，塑造全新科创格局。

湖北省推进“研究院+运营公司”运行机制试点，鼓励新型研发机构依托运营公司运营。运营公司由研究院、专家团队和管理团队三方按照一定比例出资合作组建，突出人才关键作用，明确“人才团队持大股”的硬性要求，让人才掌握发展主动权，最大限度调动科研人员的积极性、主动性和创造性。

湖北省应急产业技术研究院依托随州市政府与武汉理工大学合作共建的“随州武汉理工大学工业研究院”，以创新驱动、需求牵引、服务产业为发展宗旨。

“政府主导，研学融合，面向产业。”湖北省应急产业技术研究院相关负责人介绍，该研究院具备独立法人资格，是一个典型的“三无”事业单位。

湖北电子信息材料产业技术研究院以CRDO技术委托开发服务新模式，打造集企业委托+技术转让+产业育成+校企协同于一体的产业创新和服务平台，以创新服务模式与产业企业紧密互动，持续托举新材料企业向上生长。

每个创新单元，都是一个集成平台。

武汉产业创新发展研究院打破创新主体间壁垒，助推创新链、产业链、资本链、人才链“四链”融合。成立一年来，该院已组建10家专业研究所、14个企业联合创新中心、5家产学研和公共技术服务平台，磁场效应越发强劲，创新生态逐渐显现。

“湖北省新型研发机构进入多元化蓬勃发展阶段，已发展形成5种类型，备案总数达452家，排名居全国前列。”湖北省科技厅厅长冯艳飞说，湖北省探索建立政府与企业“风险共担、利益共享”创新机制，把创新主动权“还”给企业，把科创资源“交”给市场，已初步形成全链条融合创新、多要素协同配合、全方位开放共享的产业技术创新生态体系。

(责编：王震、陈键)

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