刘 艳

融入45个国民经济大类，产业规模超过1.2万亿元人民币，跨行业跨领域平台达28家，标识解析体系全面建成，安全技术服务体系日益完善……

6月15日，工业和信息化部与江苏省人民政府主办的“2023工业互联网大会”在江苏省苏州市宣布开幕，集中展示我国工业互联网发展现状和赋能行业数字化转型成果。

“工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。”谈及具有中国特色的工业互联网发展之路，工业和信息化部党组成员、副部长张云明总结表示，形成了“中央举旗定向、政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展”的中国模式，构建了“巩固、提升、创新相并行”的中国方案，打造了“5G+工业互联网”、5G工厂等中国品牌。

在“5G+工业互联网”落地千行百业并向生产核心环节延伸的过程中，中央企业、大型民营企业带动产业链上下游联动发展，中小企业创新活跃，汇聚海内外80多个细分行业的2500家成员工业互联网产业联盟成为工业互联网领域全球最大生态合作载体。

中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖说：“从我们统计的1000多个工业互联网推动中国制造升级案例看，传统产业智能化改造已从生产辅助环节信息化向核心生产环节数据分析优化拓展，工业互联网推动传统产业升级作用明显。”

如中国航天科工集团有限公司党组书记、董事长袁洁所言，我国具有全球规模最大的工业体系，工业互联网在打通高质量发展的卡点瓶颈，确保产业链供应链可靠安全，推动制造业迈向数字化、网络化、智能化的进程中可以提供重要支撑。

党的二十大开启了推进新型工业化的新征程，工业互联网被赋予了更高的期待，站在了高质量发展的新起点。

张云明说：“今年是工业互联网创新发展三年行动计划的收官之年，工业和信息化部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，打好政策‘组合拳’、组织多方‘团体赛’、打造全国‘一盘棋’，为推进新型工业化提供更坚实的支撑。”

具体来说，将从3个方面推进，即坚持战略引导，优化完善新时期工业互联网创新发展政策体系，研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见；坚持问题导向，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快构建技术体系、标准体系、产品体系，化“点”为珠、串珠成链；坚持需求牵引，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，营造企业闯、资本投、市场用的良好局面。

（科技日报苏州6月15日电）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经