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海关助力“大块头”开拓拉美市场

2023年06月16日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，在南京海关所属镇江海关监管下，10台重型挖掘机办结通关手续，通过海轮启航运往拉美地区。

据介绍，该批挖掘机抵港后，镇江海关为其提供“边运抵边装运”便利模式，实现出口挖掘机抵港后卸货、装船与海关查验同步进行，全程设备无需在码头等待，进一步提升装运效率，保障设备安全，为企业节省时间和经济成本。

在镇江，高端制造装备、智能农机装备被列入8条重点产业链，镇江海关支持本土制造业发展，帮助企业优化海外布局，持续用好“问题清零”机制支持企业解决进出口疑难问题，通过实地指导、政策帮扶等措施助力企业提升智能化、信息化生产水平，应用通关便利措施优化口岸营商环境，为装备制造企业走向海外增添信心。

据南京海关统计，今年1—5月，江苏省对拉丁美洲进出口1463.6亿元，同比增长9.6%。

(责编：王震、高雷)
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