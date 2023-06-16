人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，在第29个世界防治荒漠化与干旱日到来之际，6月15日，中国治沙暨沙业学会、中国绿色碳汇基金会、陕西省林业局联合主办学术论坛，共谋科学推进荒漠化防治高质量发展。

论坛提出，我国政府高度重视荒漠化防治工作，特别是党的十八大以来，政府、企业和其他社会力量形成合力，创新技术和治理模式，实施了系列重大治沙工程，成功遏制荒漠化扩展态势。第六次全国荒漠化和沙化调查结果显示，我国荒漠化和沙化土地面积已经连续4个监测期保持“双缩减”，首次实现所有调查省份荒漠化和沙化土地“双逆转”。

论坛认为，目前，我国荒漠化防治仍面临保护修复任务繁重、生态系统不稳定、水资源供给矛盾突出、防沙治沙政策机制不完善等挑战。要勇担使命、不畏艰辛、久久为功，不断书写我国荒漠化防治新篇章，为建设美丽中国和人与自然和谐共生的现代化作出更大贡献。

论坛发布了《“久久为功 共防共治荒漠化”行动倡议》《荒漠区光伏电站建设生态保护与修复技术科学考察报告》，成立了中国绿色碳汇基金会荒漠化防治专项基金。

(责编：杨曦、高雷)

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