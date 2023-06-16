工信部：工业互联网规模超1.2万亿元 融入45个国民经济大类
2023年06月16日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）6月15日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在开幕式致辞中介绍，我国工业互联网规模已超1.2万亿元，融入45个国民经济大类。
张云明指出，我国已探索出一条具有中国特色的工业互联网发展道路，形成了“中央举旗定向、政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展”的中国模式，构建了“巩固、提升、创新相并行”的中国方案，打造了“5G+工业互联网”、5G工厂等中国品牌，工业互联网从无到有、从小到大，产业规模已经超过1.2万亿元。新一代信息通信技术推动企业内外网络不断改进升级，标识解析体系全面建成，跨行业跨领域平台达到28家，安全技术服务体系日益完善。工业互联网融入45个国民经济大类，“5G+工业互联网”在千行百业落地并向生产核心环节延伸。众多行业的中央企业、大型民营企业带动产业链上下游联动发展，中小企业创新活跃，工业互联网产业联盟成为工业互联网领域全球最大生态合作载体。
张云明表示，工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。要坚持战略引导，优化完善新时期工业互联网创新发展政策体系，研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见。坚持问题导向，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快构建技术体系、标准体系、产品体系，化“点”为珠、串珠成链。坚持需求牵引，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，营造企业闯、资本投、市场用的良好局面。
(责编：申佳平、高雷)
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