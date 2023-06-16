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湘粤港海关“跨境一锁”快速通关在长沙启动

2023年06月16日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者王震）据海关总署消息，6月13日，一车出口邮件经长沙海关监管放行启运香港，标志着湘粤港海关“跨境一锁”快速通关启动。该批邮件在深圳湾口岸由口岸海关快速验核，将一车到底直接运抵香港国际机场，并发往世界各地。

“跨境一锁”快速通关改革是内地“跨境快速通关”改革与香港“多模式联运转运货物便利计划”的对接。在该模式下，长沙、深圳、香港三地海关深度协作，通过执法互助、信息互享，结合卫星定位互联网、卡口直连等技术，实现货物在口岸自动快速验放，有效降低企业通关物流成本，促进跨境贸易便利化。

长沙海关关长朱光耀表示，湘粤港海关“跨境一锁”快速通关改革为“湘品出境”提供了新通道，湖南特色产品可经陆路运输直抵香港后走向世界，目前该项模式已适用湖南全省，有助于发挥湖南深度融入“一带一路”和“粤港澳”大湾区建设。

香港海关关长何珮珊表示，这次湖南正式开通湘粤港海关“跨境一锁”的清关点，标志着香港与湖南两地海关在通关便利合作上取得新突破。此后，香港与湖南之间的贸易及物流将会更频繁，不但为“湘品出海”打造新的绿色通道，让湖南的产品走向国际，亦为香港的物流业迎来新的发展机遇，为提振香港经济发挥助力。

(责编：王震、高雷)
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