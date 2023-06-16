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市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会

2023年06月16日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，6月15日，市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会。中国化学制药工业协会、中国药品监督管理研究会和部分原料药、制剂企业代表参加会议。

会议指出，药品行业是国民经济的重要组成部分，与民生息息相关。长期以来，我国药品企业服务经济社会发展大局，加快转型升级，坚持创新发展，大力推动健康中国建设，助力高质量发展。同时，药品领域垄断问题仍然较为多发，损害消费者利益和社会公共利益，受到社会广泛关注，反映出药品行业反垄断合规还存在不少薄弱环节和风险隐患。市场监管总局始终将药品作为反垄断执法重点领域，保持执法高压态势，近年查处并公布了一批重大典型案件。同时，坚持监管执法与制度建设并重，推动竞争监管与行业监管协同，坚决维护市场公平竞争和人民群众切身利益。

会议要求，药品企业要充分发挥药品领域典型垄断案件的警示作用，高度重视自身可能存在的反垄断合规问题，切实增强责任意识，坚持依法合规经营，争做市场公平竞争的示范者和引领者。一是要全面自查自纠。要对照《反垄断法》及配套规章指南，对照近年来查处的典型案例，深入检视问题，及时排查反垄断合规风险。二是要主动抓好整改。针对排查梳理出的合规问题和风险，要做到及时有效处置，逐项彻底整改，抓紧堵塞漏洞、补齐短板，主动规范自身经营行为。三是要加强合规管理。针对性完善反垄断合规制度建设，系统推进合规风险管控，不断完善合规保障措施，强化自觉维护市场公平竞争意识，持续提升反垄断合规能力。

市场监管总局将持续加强药品行业反垄断监管执法，聚焦关键领域垄断问题治理，坚持抓早抓小，推动及时化解苗头性、倾向性、潜在性问题。加大执法力度，严格依法查处垄断行为，及时回应社会关切，切实维护市场公平竞争秩序，当好广大消费者利益和社会公共利益的保护者。

(责编：杨曦、高雷)
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