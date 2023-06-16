人民网北京6月16日电 （记者王连香）日前，交通运输部发布《2022年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《统计公报》）。2022年，交通运输行业高效统筹疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，统筹发展和安全，全力保畅通、扩投资、稳市场、调结构、防风险，全年完成交通固定资产投资38545亿元，比上年增长6.4％，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

2017至2022年年末全国铁路营业里程。来源：交通运输部官网

《统计公报》显示，截至2022年年底，全国铁路营业里程15.5万公里，其中高铁营业里程4.2万公里；全国公路里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里，其中高速公路里程17.73万公里、比上年末增加0.82万公里；内河航道通航里程12.8万公里，港口万吨级及以上泊位2751个；颁证民用航空运输机场254个，比上年末增加6个；拥有邮政行业各类营业网点43.4万处，邮政邮路4.4万条、1142.5万公里。

2022年年末全国公路里程构成（按技术等级分）。来源：交通运输部官网

2022年，全国完成营业性客运量55.87亿人、同比下降32.7％，完成旅客周转量12921.54亿人公里、同比下降34.6％；完成营业性货运量506.63亿吨、同比下降3.1％，完成货物周转量226160.96亿吨公里、同比增长3.4％。

2017至2022年交通固定资产投资额。来源：交通运输部官网

2022年，全年完成交通固定资产投资38545亿元，比上年增长6.4%，其中公路水路固定资产投资30205亿元、增长9.8%。

(责编：王连香、高雷)

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