人民网北京6月16日电 （记者王连香）今日，民航局举行6月例行新闻发布会，介绍2023年5月民航安全生产运行等情况。民航局航空安全办公室副主任李勇表示，今年暑运是“乙类乙管”后的第一个暑运，广大旅客出行较为集中，旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛，预计暑运期间，每日将有近195万旅客通过航空出行，日均保障航班16500班，恢复至疫情前同期水平。

李勇介绍，在国内航空热门航线运输市场方面，近日民航局已下发通知，支持航空公司暑运期间在热门航线上加班，优化暑运国内航线，持续推动构建“干支通，全网联”航空运输网络，鼓励航空公司积极拓展培育三四线航空市场，满足广大旅客暑运期间较为集中的出行需求。预计今年暑运期间，日均保障国内客运航班13600班、运输国内旅客183万人次，较疫情前2019年分别增长11%、7%。

在国际航空运输市场方面，民航局持续推进国际客运航班平稳有序恢复。上周（6月5日至6月11日）实际执行的国际客运航班量已经达到5822班，通航61个国家。预计暑运期间国际客运航班将增至每周6000班以上。民航局将继续及时审批中外航空公司国际航线航班申请，保障国际客运航班安全平稳有序恢复。

暑运期间，民航局将持续督促航空公司、机场等保障单位落实真情服务工作要求，不断优化保障流程，积极推动千万级以上机场缩减航班截载时间，提升安检效率和近机位靠桥率，为旅客提供便捷、舒适的出行服务。针对残疾人、老年人、儿童、首次乘机旅客等，推出多样化、个性化的服务产品，满足其出行需求。

此外，民航局还将重点做好暑运期间的航班正常工作，遇到雷雨等特殊天气时，督促航空公司、机场加强各环节的服务保障，做好不正常航班信息告知、客票退改签等服务。

(责编：王连香、高雷)

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