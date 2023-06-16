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民航局：5月我国航空运输市场延续平稳恢复态势

2023年06月16日10:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者王连香）今日，民航局举行6月例行新闻发布会，介绍2023年5月民航安全生产运行等情况。民航局航空安全办公室副主任李勇介绍，5月份，全行业完成运输航空飞行104.1万小时，环比增长4.1%；累计飞行42.6万架次，环比增长4.8%。通用航空飞行13.3万小时，环比增长8.1%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

生产运行方面，5月份，航空运输市场延续平稳恢复态势，全行业完成运输总周转量97.1亿吨公里，环比增长4.3%，恢复至2019年同期的90%；全行业完成旅客运输量5169.8万人次，环比增长2.8%，恢复至2019年同期的94.8%。其中，国内客运规模比2019年同期增长2.6%；民航货运市场规模保持回升态势，全行业完成货邮运输量59.0万吨，环比增长8.4%，恢复至2019年同期的94.7%。5月份，全行业飞机日利用率为8.2小时，与4月持平。

运行保障方面，5月份，共保障各类飞行48.3万班，日均15574班，日均环比增长1.5%。5月份全国航班正常率为89.5%。

(责编：王连香、高雷)
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