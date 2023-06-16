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国家发改委：抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策

2023年06月16日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）6月16日，在国家发展改革委举行的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，下一步将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

孟玮指出，从国内外发展情况看，在经济恢复的过程中，一些领域出现暂时性波动是正常的。实际上，看中国经济形势，既要看准当前的“形”，更要看清长远的“势”。

整体上看，经济运行保持恢复态势。服务业持续回升，今年以来非制造业商务活动指数始终运行在景气临界点以上，5月份保持在54.5%的较高水平；前5个月全国服务业生产指数同比增长9.1%。热点消费较快增长，5月份汽车销量同比增长27.9%，餐饮、旅游等接触型聚集型服务消费明显改善，消费对经济恢复发展的拉动作用有望进一步凸显。固定资产投资量增质优，前5个月固定资产投资同比增长4.0%，其中制造业、基础设施投资分别增长6.0%、7.5%，高技术产业投资增长12.8%。

她表示，长远来看，经济向好趋势依然稳固。尽管当前市场需求有所不足、内生动力有待增强，但这些压力和挑战不会改变我国经济长期向好的大势。随着宏观经济政策效应持续显现，市场需求逐步恢复，供给结构不断调整，相信我国经济发展动能将持续增强、结构将持续向优、态势将持续向好。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将重点在6方面发力。

一是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；稳定汽车消费，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。

二是加快实施“十四五”规划102项重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效激发民间投资活力。

三是加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，着力突破短板领域，做大做强优势领域。

四是扎实推动重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，稳住外贸外资基本盘。

五是强化就业优先导向，扩大高校毕业生等就业渠道，多渠道增加城乡居民收入，切实保障和改善民生。

六是抓好粮食生产和重要农产品供应保障，做好迎峰度夏电力供应保障，有效防范化解重点领域风险。

(责编：申佳平、高雷)
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