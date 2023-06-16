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交通银行安徽省分行：以实际行动保障夏粮丰收

2023年06月16日11:21 | 来源：人民网
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田家少闲月，五月人倍忙。近日，安徽省内各地陆续完成小麦收获。一时间，江淮大地，田间地头，一派夏收好“丰”景。

安徽省蚌埠市怀远县是农业大县，近年来粮食年均产量稳定在120万吨以上，同时也是全国最大糯稻生产加工集散地，年加工能力达200万吨以上，拥有省级以上农业产业化龙头企业72家。交通银行积极行动，通过对接怀远当地粮购头部企业，优先支持夏粮收购企业资金需求，加大粮食全产业链区域性产品创新。

交通银行蚌埠分行负责人介绍，粮食收、购、种等各个环节间需要大量流动资金，再加上粮农夏收档口很短，不少企业收储夏粮存在资金缺口，交通银行蚌埠分行立马协配资源，成立资金方案小组，通过衔接内部乡村振兴业务绿色审批通道，在14天之内为安徽省农垦集团龙亢农场授信1亿元，切实保障了蚌埠作为粮食主产区的夏粮收购任务。

据了解，交通银行坚持把乡村振兴国家战略作为金融服务实践的关键方向。今年以来，交通银行安徽省分行积极落实分行党委的乡村振兴工作部署，通过一系列资源配置，着力打造县域支行成为乡村振兴业务发展的主力军，全力保障粮食重点领域贷款规模。截至5月末，该行粮食领域贷款规模增加7.68亿元。（胡雨松）

(责编：董童、李源)
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