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国家发改委：统调电厂存煤达历史新高 迎峰度夏电力保供基础坚实

2023年06月16日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。

孟玮指出，6月14日，国家发展改革委召开电视电话会议，专门部署2023年全国能源迎峰度夏工作。下一步，将按照会议部署要求，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，压实地方和企业能源保供主体责任，重点做好五方面工作。

一是推进各类电源项目建设。坚持“全国一盘棋”，系统谋划、抓紧推动支撑性电源、新能源等各类电源建设，加强电网建设，做好接电并网，确保今年迎峰度夏前应投尽投、应并尽并。

二是加强燃料供应保障。持续组织做好煤炭、天然气生产供应，督促各地和发电企业将电厂存煤稳定在较高水平，保障顶峰发电所需的煤电高热值煤、气电用气和水电蓄能。

三是促进各类发电机组应发尽发。确保高峰时段火电出力水平好于常年，优化水库群调度提升水电顶峰发电能力，促进风电、太阳能发电、核电多发多用。

四是做好全国电网运行的优化调度。充分发挥大电网资源配置优势，强化全国统筹调度，加强跨网互济，用足用好跨省跨区输电通道，做好重点地区、重要时段供电保障工作。

五是做好电力需求侧管理。坚持开源和节流并重，指导地方更好发挥经济手段调节作用，积极引导用户自主优化调整用电需求，促进电力供需平衡，切实保障民生用电和重点用电安全稳定。

(责编：申佳平、高雷)
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