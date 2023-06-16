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两部门：开展“国球进社区”“国球进公园”活动  推动构建“15分钟健身圈”

2023年06月16日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、国家体育总局印发通知，决定开展“国球进社区”“国球进公园”活动，进一步推动群众身边健身设施建设，满足市民多样化健身活动需求。今日，活动启动仪式在北京市石景山区老山街道老山东里社区同步举行。

《通知》提出，从2023年开始，结合城镇老旧小区改造、公园绿地开放共享和实施“全民健身场地设施提升行动”等工作，组织开展“国球进社区”“国球进公园”，推动在城市社区、公园中配建以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施，力争用3年左右时间，通过新建、改建等方式，完善社区、公园健身服务功能，推动构建城市社区“15分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利。

《通知》强调，主动回应群众需求，广泛听取群众意见，共同商议健身场地选址、设施建设类型和数量、规模等事项。要精准确定需求，合理建设健身场地和设施，以当年实施城镇老旧小区改造的城市社区、列入绿地开放共享范围的公园为重点，确定项目清单。2023年前实施改造的城镇老旧小区、建设的公园项目未配建健身设施或仍有建设空间的，可结合周边群众健身需求补充健身设施。要丰富社区体育活动，充分利用已配建的健身设施，组织开展乒乓球等群众体育赛事活动、社区运动会和全民健身志愿服务。

《通知》明确，坚持场地和设施同步建设，结合城镇老旧小区改造、公园建设等工作，配建完善健身设施，确保老旧小区改造工程交付使用后健身设施同步投入使用。住房和城乡建设、园林绿化主管部门指导城市社区、公园积极盘活空闲空间资源，因地制宜落实体育设施建设的场地条件。各级体育主管部门统筹利用体育彩票公益金等多种资金渠道支持健身设施配置。体育总局将根据各地项目建设数量，利用中央本级体育彩票公益金对健身设施配置予以支持。

(责编：王仁宏、高雷)
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