人民网北京6月16日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布了《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》（以下简称《意见》），对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。

《意见》要求，提升新市民金融服务水平。充分运用信息技术，精准评估新市民信用状况，创新契合度高的信贷产品，提升金融供给质量和金融服务均等性。加强与地方政府信息共享和公用数据直连，丰富“金融+生活+政务”新市民金融服务场景。鼓励运用信贷、债券、资产支持证券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式，支持专业化、规模化住房租赁企业发展，依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度。扩大金融产品和服务供给，支持新市民就业创业、安家落户、子女教育、健康保险和养老保障。

(责编：罗知之、高雷)

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