人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）6月15日，主题为“传承精华 守正创新 建设健康中国”的第二十五届国际药材节暨2023中国（安国）药材医药保健品交流会（以下简称药交会）在河北省安国市开幕。作为药交会的重要环节，第三届中医药国际化发展论坛在15日同步召开。

与会专家学者及行业代表围绕中医药传承创新、中医药标准化、国际化发展等话题展开讨论，共同为促进中医药产业高质量发展建言献策。

图为第三届中医药国际化发展论坛现场。受访方供图

近年来，党中央、国务院将中医药产业发展放在突出位置，加强政策引导，完善政策体系，持续深入推进中药监管改革，同时鼓励中医药的国际化发展，让中医药产业高质量发展更平稳。

据安国市市委书记张冠群介绍，近年来，安国市从中医药全产业链入手，在充分发挥传统中医药种植生产交易环节的基础上，实施中医药旅游、汤药、药材预制等方面的融合发展战略，实现了产业的创新发展。

河北省药品监督管理局副局长常生茂表示，作为中医药资源大省，河北省始终把传承精华、守正创新作为推动中医药产业发展的基本方针。当前，中医药国际化发展迎来了难得的战略机遇期，中医药产业应积极拥抱变化，形成合力，努力推进中药国际化发展，提高中医药产品国际化竞争力，进一步推动中医药文化传承创新发展。

中国工程院院士、国家中医药管理局副局长黄璐琦在线上为论坛致辞。他认为，当前，中医药文化、中西医结合模式已越来越被世界各地所认同。但同时，也应清醒认识到中医药的海外发展还存在着文化差异，此外，中医药服务机构单一等问题也需积极应对。

黄璐琦建议，推进中医药传承创新发展，一是要遵循政策规定，守正创新，提升学术水平。遵循中医药发展规律和特点，坚持中医药理论基础，充分利用现代科技成果，促进各学科交叉融合，不断提升中医药学术水平和创新能力，促进中医药医疗保健科技产业对外合作的发展。二是要充分利用互联网+优势，推动中医药海外传播，利用信息技术推动中医药对外传播新产品新平台建设，同时加强海外传播工作，深化国际社会对中医药文化的认识和理解。三是进一步加强传统医学领域的交流合作，为促进文明互建和民心相通贡献力量。

中国工程院院士张伯礼认为，推进中医药国际化发展就要重视中药本身的质量，要通过标准化与专业评估把控药材品质质量，不断提升中药材的品质。近年来，在国家中药材标准化专业评估创新联盟的努力下，从中药源头质量把控出发，通过中药材基地空间共享的方式，把控中药材源头质量，中药材抽检合格率逐年提升。

中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰认为，当前，东西方医学优势互补、相互融合的趋势已经出现，多学科交叉相互渗透，通过创建新理论、新技术、新方法来认识生命和疾病现象已成热点。作为充满创新潜力的领域，中医药的创新发展将对生物医学、生命科学乃至整个现代科学的发展产生重大影响，将促进多学科的融合和新学科的产生。

“标准化是实现中医药产业高质量发展的重要措施。”天士力董事局主席闫凯境在致辞时说，中医药正赶上发展大机遇。一方面国家大力度释放政策红利，特别是中药监管改革的新理念、新路径、新体系“三新”特点，以及新型举国体制不断完善，将促使中药创新研发能力提升，与国际先进水平接轨，为中药走向世界创造新的机遇。另一方面，数字技术加速迭代，赋能生命科学进化，为解读中医药科学内涵提供了工具，推动中药产业链供应链向数字化、智能化转型升级，加快向新型工业化迈进。但标准化始终是制约行业发展的核心关键问题，需要以中药材的标准化为基础、生产制造的标准化为手段、疗效的标准化为目的，协同推进中医药的高质量发展。

图为天士力控股集团董事局主席闫凯境发言。受访方供图

在圆桌讨论环节，专家与行业代表围绕中医药高质量发展、中医药走向国际面临的机遇与挑战等议题展开讨论。

安国市委副书记、安国市人民政府市长梁忠林说，中医药产业发展需要质量保障，安国市计划加强仓储物流信息化建设，通过仓储物流过程的信息追溯来保障中药材质量。在推动中医药产业发展方面，政府的职责是搭建产业企业合作平台，助力科研成果加速转化。

图为圆桌讨论嘉宾发言。受访方供图

国家中医药管理局监测统计中心副主任厉将斌认为，中医药在走向国际化的发展过程中遇到了文化理论体系差异等问题的阻碍。为让中医药更好走向世界，更能被世界各地人们接受，近年来我国一方面加强了政策支持，另一方面加强了中医药现代化研究体系的构建。相关体系的构建仍需要中医药全产业链的共同努力，要从研发、金融、信息技术等多方面共同推进中医药产业的现代化发展。

北京中医药大学教授、中药药物经济学评价研究所所长朱文涛认为，发展中医药首先要有文化自信，加强中医药理论体系建设，让中医药在疾病预防方面发挥更大价值。其次，需从科学及经济角度验证中医药的价值，并用西式医学话语体系将中医药价值表达出来。

谈到中医药走出去过程中的文化使命，闫凯境表示，要抓好中药高质量发展，推动用现代科学技术阐释中药多组分、多靶点的科学内涵；强化用智能制造确保产品的质量控制，实现生产制造的批次间质量稳定均一；推动以临床价值为导向、通过循证医学研究证明中药在预防、康复、治疗协同等方面的安全有效。

会上，中国工程院院士韩德民、世界针灸学会联合会主席刘保延分别以“数字医药健康新时代”“以高质量临床疗效证据为支撑，推进中医药走向国际”为题发表主旨演讲。此外，为发挥中医药产学研共建作用，探索中医药现代化发展路径，推动中医药行业积极合作共促中医药产业现代化发展，中华中医药学会向天士力集团颁授“中医药现代化共同体秘书处单位”鼓励中医药行业代表为中医药产业发展进一步贡献行业力量。

(责编：王震、高雷)

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