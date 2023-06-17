人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）6月15日，第三届中医药国际化发展论坛在河北安国举行。论坛上，中国工程院院士、国家中医药管理局副局长黄璐琦对中医药国际化发展提出了三点建议。

黄璐琦表示，当前，中医药已经传播到196个国家和地区，中医药越来越被世界各地认同认可，同时也要清醒认识到，中医药的海外发展还存在着文化差异、中医药服务机构规模小且单一等问题，需要积极应对寻求突破。

他表示，此次论坛为开展中医药国际交流与合作研讨，谋划中医药传承创新发展前景，推动中医药现代化、产业化和走向世界提供了良好平台。

对于中医药国际化发展，黄璐琦提出了三点建议：

第一，要遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，提升学术引领水平，遵循中医药发展规律和特点，坚持中医药理论精髓，充分利用现代科技成果，促进各学科交叉融合，不断提升中医药学术水平和创新能力，促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、对外合作交流协调发展。

第二，要充分利用“互联网+”优势，推动中医药海外传播，利用互联网、大数据、云计算的技术优势，推动中医药对外传播新载体、新平台建设，建立中医药数据库和语料库，把中医药深厚文化内涵以通俗易懂易于接受的形式加强海外传播，深化国际社会对中医药的认识和理解。

第三，要进一步加强传统医学领域交流合作，为促进文明互鉴和民心相通贡献力量，利用专家优势调动各方资源，服务外交大局，深化与周边国家、重点国家、共建“一带一路”国家的传统医药交流合作，推进各国传统医学共同发展，推动中医药更好融入各国医疗卫生体系，增进世界人民健康福祉。

(责编：王震、高雷)

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