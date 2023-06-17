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商务部：5月城乡消费同步恢复 线上线下消费较快增长

焦磊
2023年06月17日11:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （焦磊）6月17日，据商务部网站消息，商务部消费促进司负责人谈2023年5月我国消费市场情况表示，5月份，各级商务主管部门认真落实各项促消费政策措施，按照“消费提振年”总体安排，组织开展绿色消费季、国际消费季、双品网购节、老字号嘉年华等丰富多彩的促消费活动，推出“五一缤纷购”“便民消费 美好生活”等消费场景，推动消费市场继续回升向好。当月社会消费品零售总额3.78万亿元，同比增长12.7%。1-5月，社会消费品零售总额18.76万亿元，同比增长9.3%。

一是升级类商品销售旺盛。5月份，商品零售额同比增长10.5%，其中限额以上单位通讯器材、金银珠宝、体育娱乐用品零售额同比分别增长27.4%、24.4%、14.3%。商务部指导各地开展各类汽车促消费活动，持续落实活跃二手车市场措施，协同相关部门出台支持新能源汽车下乡、加快充电设施建设等政策，推动汽车消费较快增长，限额以上单位汽车零售额同比增长24.2%。

二是餐饮等服务消费持续回升。商务部积极组织开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动，推广餐饮品牌，提振餐饮消费。同时，“五一”假期效应明显，带动餐饮等服务消费持续回暖。“五一”期间，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长57.9%。5月份，全国餐饮收入同比增长35.1%;1-5月，累计同比增长22.6%，占社会消费品零售总额的10.6%。

三是城乡消费同步恢复。商务部深化国际消费中心城市建设，有序推进城市步行街改造和业态升级，加快创建智慧商圈，建设一刻钟便民生活圈，完善县域商业体系，持续释放城乡消费潜力。5月份，城镇和乡村消费品零售额同比分别增长12.7%和12.8%，1-5月累计同比分别增长9.3%和9.4%。

四是线上线下消费较快增长。直播电商、即时零售等新业态新模式蓬勃发展,网络零售保持快速增长。1-5月，全国实物商品网上零售额4.81万亿元，同比增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重达25.6%。线下场景加快恢复，实体零售持续回升，5月份商务部重点监测百货店、专业店、超市销售额同比分别增长14.5%、13.3%和5.8%。

(责编：王震、高雷)
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