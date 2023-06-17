建设中的京雄高速永定河畔京雄大桥。受访方供图

人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）2023年6月17日上午9点58分，京雄高速永定河畔京雄大桥实现合龙，刷新了北京桥梁最大跨度纪录。随着京雄大桥即将建成，京西将再添新地标。

京雄大桥主拱优雅轻盈的现代感造型，与远山静水融为一体，犹如画卷般自水中心向两岸延伸，在接近湿地景观部分，梁桥消隐融合于湿地水景之中。

北京市交通委协同发展处处长赵阳接受记者采访时表示，作为京津冀协同发展战略的重大交通项目，京雄高速是连接北京城区与雄安新区最为便捷的快速公路走廊，也是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵三横”综合立体网中的重要一纵。

赵阳表示，京雄高速建成通车后，对于构建京雄1小时交通圈、助力京津冀交通一体化进程、完善雄安新区对外骨干路网、完善北京南部地区路网结构、带动房山区与河北省毗邻区域协同发展、加快构建首都都市圈等均有重要意义。

京雄大桥位于永定河与京雄高速“交汇点”，全长1.62公里，其中东引桥410米、西引桥690米、主桥520米，主拱跨度达300米。建成后，将成为北京单跨跨度最长的桥梁。大桥主梁宽度达48米，未来将承载京雄高速双向八车道的车流。

据介绍，京雄大桥主桥桥梁采用飞燕式拱桥结构，桥梁拱肋和主梁均采用钢结构设计，钢材用量达2.2万吨。为了方便加工制造和吊装，全桥钢结构共划分成126个形态各异的钢“积木”，最重的单个240吨，最大长度48米、宽9米，采用两台200吨级液压模块车进行运输。

“为了建造京雄大桥，中铁上海工程局利用两台610吨浮吊进行安装施工，这也是北京首次在不通航水域，引入如此大规模的浮吊用于桥梁建设。”中铁上海工程局京雄高速公路项目一分部总工高林龙告诉记者，施工过程中，充分利用360度无死角监测系统，实时显示吊装关键指标，精准把控拱肋翻身、起吊、行走、就位等环节。对“积木”进行拼接时，还需用三维液压千斤顶“精调”，将误差控制在毫米级，确保工程精益求精、万无一失。

京雄高速北京段由中国中铁投资建设、中铁投资集团运营管理,全长27公里，线路整体呈南北走向，北起北京市西南五环，向西跨越永定河、地铁房山线、京深路后向南转向，跨越六环路后继续向南延伸到达市界，与京雄高速河北段相接。

“作为全线控制性工程，京雄大桥的合龙，将为京雄高速年内全线通车打下坚实基础。”赵阳表示，2022年底，京雄高速公路（北京段）工程六环至市界段完工通车，五环至六环段将于今年完工通车，实现全线通车。未来，从北京南五环驾车出发，60分钟即可到达雄安新区，比原先节省了30分钟。目前，五环至六环段综合完成98%。

(责编：王震、高雷)

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